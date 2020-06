Phoenix-See

Die Bolmke ist ein altes Feuchtgebiet südlich des Westfalenstadions. Von hier aus führt ein wunderbarer Weg an der Emscher entlang Richtung neuer Phoenix-See. Als das Stahlwerk noch in Betrieb war, hatte man die Emscher hier unterirdisch durch ein Rohr geleitet, das war die wohl schlimmste Industriekloake Europas. Aber jetzt fließt das Bächlein wieder überirdisch und wurde renaturiert. Schön zu sehen, dass man der geschundenen Umwelt auch etwas zurückgeben kann. Der Weg ist auch topografisch reizvoll: Mal kommt ein Hügel, dann ein Damm, ein alter Viadukt, Reste der Industriebauten und schließlich der See. Ich kann mich noch erinnern, wenn wir früher als Jugendliche nach Dortmund reingefahren sind, da war der Himmel über Hörde immer rot von den Stahlwerken, das war eine Art verbotene Zone, und das ist so komplett anders geworden jetzt, seit die westfälischen Häuslebauer ihre Villen mit Wasserlage errichtet haben.