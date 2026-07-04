Julian Nagelsmann
Übernimmt „Verantwortung“: der gescheiterte DFB-Chefcoach Julian Nagelsmann / picture alliance / Kirchner-Media / Bahho Kara

Rücktritt von Bundestrainer Nagelsmann Streicht das Wort Verantwortung!

Es ist das am häufigsten missbrauchte Wort deutscher Sprache: Verantwortung. Soeben hat mit Julian Nagelsmann mal wieder jemand „Verantwortung übernommen“. Vulgo: Er hat versagt und musste gehen. Schluss mit dieser Heuchelei!

VON ALEXANDER GRAU am 5. Juli 2026 4 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Endlich ist es mal wieder so weit: Eine prominente Führungsperson unseres Landes übernimmt Verantwortung. Diesmal ist es der gescheiterte Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Weil er Verantwortung übernimmt, wo er gerne weiter gestalten würde“, wie es der noch amtierende Sportchef Rudi Völler so schön formulierte.

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Achim Koester | So., 5. Juli 2026 - 08:01

muss man Nagelsmann noch einen Rest an Charakter zugestehen, immerhin hat er, wenn auch gegen eine stattliche Abfindung, sein Versagen ein- und seinen Posten geräumt. Nicht nur beim DFB, auch in der Politik sollte das Schule machen.

Urban Will | So., 5. Juli 2026 - 08:28

doch gehört es bei einer verantwortungsvollen Tätigkeit in der Tat hinzu, einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat und ein Rücktritt oder (wenn dieser nicht möglich ist, bspw. beim Führen eines Flugzeuges oder Schiffes oder gar Busses) eben eine klare Kursänderung sind Teile der Verantwortungsübernahme.
Hätte Nagelsmann sein Scheitern zugegeben, hätte er die Gründe für das klägliche Abschneiden seiner Elf genannt, hätte benannt, welchen Anteil er daran hatte, benannt, dass oder warum er es versäumte, den Rat anderer anzunehmen, dann hätte er Verantwortung übernommen. (Hat er nicht.)
Denn eines gehört dazu zur Verantwortung: den sinnvollen Umgang mit seinen Mitstreitern, Beratern oder eben Ersten Offizieren (die heißen auch im Flugzeug so).
Nagelsmann tat es wohl nicht und ist zu Recht weg. In der Politik kann es so gut wie niemand und Totalversagen dort bleibt meist sogar völlig folgenlos.
Ja, wir müssen in D wieder kapieren, was Verantwortung heißt. Nicht nur darum herum labern

Rainer Mrochen | So., 5. Juli 2026 - 08:56

Uninspiriertes Schlaffhängertum gepaart mit Weltverbesserungsideologie und der permanenten Attitüde der Überlegenheit, haben aus Teilen dieses Staatsvolkes, unglücklicherweise auch noch die Wortführer, einen Haufen selbstgerechter, dekadenter Permanentversager gemacht. Kürzlich schrieb Miriam Stiehler, im Cicero, von "Lahmarschigkeit" im Zusammenhang mit der Niederlage der Fußballnationalmannschaft gegen Paraguay. Passt haargenau zur Verfasstheit dieser Nation. Hört man den Kommentatoren der Balltreterspiele zu, dann werden Selbige heut zu Tage "ausgebildet". In Zukunft Mindestvoraussetzung Abitur und Balltreten wird Studienfach. Nein, Talent hat man oder eben nicht. Sie liegen richtig Herr Grau wenn sie die Dinge beim Namen nennen und sich den"Frust" von der Seele schreiben. Entweder es findet eine geistig, moralische Wende statt, bitte keine 360°, oder das Tal der Tränen das durchschritten werden muss, ist furchterregend lang.

Ihr Kommentar lebt weniger von Argumenten als von einer stark aufgeladenen Mischung aus Verachtung, Pauschalisierung und Kulturpessimismus. Genau darin liegt auch sein Problem: Er erklärt sehr viele unterschiedliche Phänomene – Fußball, Bildung, Medien, Gesellschaft – zu einem einzigen moralischen Verfallsnarrativ. Das wirkt zwar entschlossen, ist aber analytisch schwach.

Zunächst werden einzelne Beobachtungen (eine Fußballniederlage, ein Zitat aus einem Magazin, die Entwicklung im Profisport) zu Symptomen einer angeblich „geistig-moralischen Verkommenheit“ eines ganzen Landes umgedeutet. Das ist ein klassischer Fehlschluss: Aus Einzelfällen wird ein Totalurteil konstruiert. So entsteht weniger Erkenntnis als ein geschlossenes Weltbild, das sich selbst bestätigt.

Auffällig ist auch die Abwertung anderer Menschen in sehr pauschaler Form – „selbstgerechte Versager“, „dekadent“, „Schlaffhängertum“. Solche Begriffe ersetzen keine Analyse, sondern verhindern sie. Bitte mehr Respekt!

Angelika Sehnert | So., 5. Juli 2026 - 16:07

Zumal im konkreten Fall der Rücktritt von Nagelsmann nur ein Anfang sein könnte. Die Probleme sitzen tiefer und betreffen den DFB und seine seltsamen Strukturen.
Die Dinge sind meist komplizierter.

Michael Kaufmann | So., 5. Juli 2026 - 09:46

Punktlandung. Danke dafür.

Jens Böhme | So., 5. Juli 2026 - 09:58

Nagelsmann war für die Auswahl des Personals und die abgelegte Leistung laut Arbeitsvertrag ab ersten Tag der Arbeit verantwortlich. Hier wird so getan, als wäre ein befristeter Arbeitsvertrag ein Freifahrtschein für schlechte Qualität und unzureichende Leistung, die bei vorzeitigem Vertragsende als Verantwortungsübernahme hervorgehoben werden müsse.

Heidemarie Heim | So., 5. Juli 2026 - 10:26

Klar verlangt heutzutage niemand mehr von einem Politiker oder Manager, der z.B. durch sein Versagen "die Verantwortung" für den Verlust von 18000, also 3 Legionen Arbeitsplätze übernimmt, dass er sich ins eigene Schwert stürzt. Was die Menschen, also mich inbegriffen;)sehen, ist doch das wie.Was ist das denn bitte schön eine Verantwortungsübernahme,bleiben wir doch beim Manager mit Millionengehalt + Aktienpaket, welche durch wie auch bei einer gewissen Frau Schlesinger? durch nichts anfechtbare Verträge von vorneherein "abgesichert" ist und die Verantwortlichen entweder wie oft in der Politik die Treppe noch nach oben fallen oder im Topmanagment nicht nur auf ein mickriges Landgut zurück greifen können? Das ist doch was die Leute zurecht aufregt. Weil man unter egal wen "zur Verantwortung ziehen" etwas anderes versteht als das wenig "ehrhafte",und ja für mich hat das noch eine Bedeutung!, bisweilen arrogant trotzige Verhalten dieser Versager,die dafür nicht gerade stehen möchten. MfG

Karl-Heinz Weiß | So., 5. Juli 2026 - 10:32

Die Probleme der deutschen Nationalmannschaft begannen bereits nach der WM 2014. Nach einem desaströsen Testspiel 2017 erklärte Trainer Löw, bei der WM 2018 werde eine "ganz andere Mannschaft auflaufen". Das Ergebnis ist bekannt. Die Ursachen liegen in den Strukturen des DFB, und da sieht es nicht nach Veränderungen aus. "Für etwas einstehen" im Sinne von Verantwortungsübernahme: Fehlanzeige. Der Austausch der Gallionsfigur ist die einfachste Lösung.

Sunstreet | So., 5. Juli 2026 - 11:35

Die Probleme sind grundsätzlicher Art! Die Frage ist doch, sind wir tatsächlich schlechter als früher? Ich sehe es eher so, dass die anderen besser geworden sind und wir dadurch zurückfallen. Und dass der DFB nichts tut, ist grundsätzlich falsch. Er hat erkannt, dass an der Ausbildung der Spieler und der Trainer etwas verändert werden muss und da in den letzten Jahren auch viel verändert! Er stößt dabei aber auf viele Widerstände bei den Landesverbänden und Vereinen. Es gibt hier sehr viele Einzel- und Eigeninteressen. Aber Fakten werden komischerweise in D nicht mehr diskutiert.
Zum Thema hier gebe ich Herrn Grau absolut recht. Ergänzend dazu vielleicht noch die Frage: Weshalb lassen sich die handelnden Personen vom öffentlichen und medialen Druck so vereinnahmen? Weshalb sind sie scheinbar heute nicht mehr in der Lage, in aller Ruhe das Geschehene intern aufzuarbeiten und dann Entscheidungen zu treffen und professionell zu kommunizieren? Da liegt für mich das Hauptversäumnis des DFB

Jeder der einen Job übernimmt, der geht Verpflichtungen ein, die er zu erfüllen hat, und um so exponierter der Job, um so mehr öffentliches Interresse zieht es nach sich.
Was dies mit Orwellianisierung des öffentlichen Diskurses zu tun haben soll, das erschließt sich mir überhaupt nicht.

Klaus Elbert | So., 5. Juli 2026 - 13:15

Der Autor fragt sich zu Recht, ob es sich eine Gesellschaft auf Dauer leisten kann, permanent um den heißen Brei herumzureden. Antwort: ein offenbar immer größer werdender Teil der Gesellschaft will es sich nicht mehr leisten und erhofft sich mit der AfD ein Ende des Gemurkses auf den verschiedensten politischen und gesellschaftlichen Bereichen. Zuvörderst wäre das von Teilen der Politik und Medien immer wieder verharmloste Thema Migration zu nennen, vom ehemaligen Innenminister Horst Seehofer zu Recht als die Mutter aller Probleme benannt, zum Missfallen der besten Kanzlerin aller Zeiten.

Bernd Windisch | So., 5. Juli 2026 - 14:04

Zu Julian Nagelsmann ist wohl alle gesagt nur nicht von Allen?

Bitte was ist an einer vorzeitigen Vertragsauflösung gegen eine Abfindung unmoralisch oder verantwortungslos?

Es gehört zu den liebgewonnenen Ritualen des Ciceronischen Feuilletons: Man nimmt ein alltägliches Wort, erklärt dessen gegenwärtige Verwendung für einen Skandal und schließt daraus auf den kulturellen Niedergang des Abendlandes.

Verantwortung bedeutet nicht nur, Entscheidungen zu treffen, sondern auch für deren Folgen einzustehen. Gerade deshalb kann ein Rücktritt Verantwortung sein – auch wenn er unter Druck erfolgt.

Nagelsmann hat sich der öffentlichen Kritik gestellt, die sportliche Verantwortung nicht auf Spieler, Schiedsrichter oder äußere Umstände abgeschoben und die Konsequenzen gezogen. Man kann seine Arbeit kritisch bewerten – aber ihm fehlendes Verantwortungsbewusstsein vorzuwerfen, verdreht die Tatsachen.

Wer das aktuelle Frankreichspiel gesehen hat sollte aufhören Nagelsmann zu verkloppen.

Bernd Windisch | So., 5. Juli 2026 - 14:23

"Wenn einer nichts kann, ist er halt anders begabt. Unsere Gesellschaft hat größte Probleme, Unvermögen als solches zu benennen – und wundert sich zugleich, dass nichts mehr funktioniert. Besteht da vielleicht ein Zusammenhang?"

Wenn Herr Grau einmal ein Land besichtigen möchte in dem nichts mehr funktioniert sollte er einmal Somalia, Südsudan oder den Jemen besichtigen.

Besonders unerquicklich wird sein Text wo aus seiner sprachlichen Beobachtung plötzlich der Untergang des Abendlandes konstruiert wird. Vom Bundestrainer führt der Gedankensprung über Kindergärten bis zur Diagnose einer Gesellschaft, die angeblich „nichts mehr funktioniert“.

Wer überall den sprachlichen Verfall entdeckt, findet ihn am Ende zwangsläufig auch. Das sagt allerdings weniger über die Sprache als über den Beobachter. Aber schlechte Laune zu verbreiten ist inzwischen ein Markenzeichen des Cicero.

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