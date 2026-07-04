- Streicht das Wort Verantwortung!
Es ist das am häufigsten missbrauchte Wort deutscher Sprache: Verantwortung. Soeben hat mit Julian Nagelsmann mal wieder jemand „Verantwortung übernommen“. Vulgo: Er hat versagt und musste gehen. Schluss mit dieser Heuchelei!
Endlich ist es mal wieder so weit: Eine prominente Führungsperson unseres Landes übernimmt Verantwortung. Diesmal ist es der gescheiterte Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Weil er Verantwortung übernimmt, wo er gerne weiter gestalten würde“, wie es der noch amtierende Sportchef Rudi Völler so schön formulierte.
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