- Die Götter müssen entzückt sein
Gleich zwei Museen widmen sich den „Metamorphosen“ Ovids. Woher kommt die neue Lust an den alten Göttern? Zwischen KI, Selbstverlust und digitalen Spiegelwelten zeigt sich, wie unheimlich gegenwärtig die antiken Mythen geworden sind.
Ein Teenager erschießt sich. Sewell Setzer war 14, als er sich dazu entschloss, mit der Waffe seines Vaters aus dem Leben zu scheiden. Der Tragödie vorausgegangen war ein über Wochen anhaltendes parasoziales Gespräch mit einer fast unheimlich erscheinenden Stimme. Sie soll, so hieß es, aus Sewells Kinderzimmer gekommen sein. Laut einer Aussage der Mutter habe diese Stimme den Jungen nach und nach in eine „emotional und sexuell missbräuchliche Beziehung“ hineingezogen. Immer mehr habe sich Sewell in einen Einzelgänger verwandelt. Es war wie ein Fluch: Der Junge verlor sein Interesse am Basketball, an der Schule, sogar am eigenen Freundeskreis.
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