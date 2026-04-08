Ausschnitt der um 1611 entstandenen vier Elemente, gemalt von Louis Finson
Ausschnitt der um 1611 entstandenen vier Elemente, gemalt von Louis Finson / Abb.: Sarah Campbell Blaffer Foundation/TheMuseum of Fine Arts Houston

Rückkehr aus der Antike Die Götter müssen entzückt sein

Gleich zwei Museen widmen sich den „Metamorphosen“ Ovids. Woher kommt die neue Lust an den alten Göttern? Zwischen KI, Selbstverlust und digitalen Spiegelwelten zeigt sich, wie unheimlich gegenwärtig die antiken Mythen geworden sind.

VON RALF HANSELLE am 11. April 2026 12 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

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Ein Teenager erschießt sich. Sewell Setzer war 14, als er sich dazu entschloss, mit der Waffe seines Vaters aus dem Leben zu scheiden. Der Tragödie vorausgegangen war ein über Wochen anhaltendes parasoziales Gespräch mit einer fast unheimlich erscheinenden Stimme. Sie soll, so hieß es, aus Sewells Kinderzimmer gekommen sein. Laut einer Aussage der Mutter habe diese Stimme den Jungen nach und nach in eine „emotional und sexuell missbräuchliche Beziehung“ hineingezogen. Immer mehr habe sich Sewell in einen Einzelgänger verwandelt. Es war wie ein Fluch: Der Junge verlor sein Interesse am Basketball, an der Schule, sogar am eigenen Freundeskreis.

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Wolfgang Z. Keller | Sa., 11. April 2026 - 07:51

... also ob die Götter entzückt sind über Ihre immer wieder mal geradezu poetisch anmutenden Einleitungen zu Cicero-Newslettern, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich bin´s auf jeden Fall - und das wollte ich Ihnen auch mal mitteilen.
Schönes Wochenende, auch allen Foristen m/w/d!

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