Rückkehr aus der Antike - Die Götter müssen entzückt sein

Gleich zwei Museen widmen sich den „Metamorphosen“ Ovids. Woher kommt die neue Lust an den alten Göttern? Zwischen KI, Selbstverlust und digitalen Spiegelwelten zeigt sich, wie unheimlich gegenwärtig die antiken Mythen geworden sind.