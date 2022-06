Nicht nur wird Ron Wood heute 75 Jahre alt – es ist auch auf den Tag genau 47 Jahre her, dass er sein erstes Konzert mit den Rolling Stones spielte. Erlebt hatte er die Band bereits 1964 beim „Richmond Jazz & Blues-Festival“ – damals natürlich noch mit Brian Jones, den er nach dessen Tod und einem eher kurzen Zwischenspiel von Mick Taylor dann als Gitarristen ersetzen sollte. „Es müsste verdammt viel Spaß machen, bei ihnen mitzuspielen“, erinnerte sich Wood in einem Interview an seine erste Begegnung mit den Rolling Stones. „Und wer weiß, eines Tages bin ich vielleicht dabei.“ 1975 war es dann tatsächlich so weit, und Wood wurde zunächst als Aushilfs-Gitarrist für eine Amerika-Tournee verpflichtet. Der Rest ist Rock-Geschichte.

Ich möchte hier niemanden mit einer musikalischen Würdigung dieses großen Meisters langweilen, das Internet ist ohnehin voll davon. Auch will ich nicht der (reichlich albernen) Frage nachgehen, ob denn nun Keith Richards oder eben Ron Wood der bessere Gitarrist sei. Die hat Richards übrigens selbst schon beantwortet, als er einmal sagte, Wood würde sich ihm als Instrumentalist jedenfalls überlegen fühlen. Allerdings schien ihm das komplett egal zu sein – ein Keith Richards hat es einfach nicht nötig, sich mit Kollegen zu messen. Fakt ist: Die beiden harmonieren perfekt miteinander, zumindest auf der Bühne, wo ich sie schon einige Male erlebt habe. Zum ersten Mal übrigens im Frankfurter Waldstadion, Sommer 1990.