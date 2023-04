Was deutsche Autoren und Autorinnen schreiben, was die Verlage in die Bestsellerlisten stemmen und was dann im „Literarischen Quartett“ an Prosadutzendware medial losgeschlagen wird, ist kulturkritisch, literarästhetisch und im Spiegel der deutschen Literaturhistorie derart kraftlos, dass leidenschaftlichen Leserinnen und Lesern nur eines bleibt: der Griff zu romanischer, angelsächsischer oder osteuropäischer beziehungsweise russischer Dichtung.