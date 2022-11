Sommer in Südfrankreich. Die Sonne drückt, eine Katze quält eine Zikade, und Ruprecht Dalandt notiert in sein Tagebuch: „idyllisch ist auch unser Leben hier“. Gemeint ist der whiskyselige Müßiggang in der Chaumière, dem malerischen Landsitz der Familie, auf dem es so gediegen zugeht wie bei „Downton Abbey“.