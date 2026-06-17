Ricarda Lang
Ricarda Lang bei „Ungeskriptet“ / Screenshot YouTube

Ricarda Lang geht zu „Ungeskriptet“ Wer über den Diskurs bestimmen will, hat ihn eigentlich schon verloren

Kürzlich forderte SPD-Politikerin Saskia Esken, den Podcast „Ungeskriptet“ zu boykottieren. Wegen eines mehrstündigen Gesprächs mit Björn Höcke. Grünen-Politikerin Ricarda Lang geht stattdessen selbst hin – und dadurch mit gutem Beispiel voran.

VON BEN KRISCHKE am 17. Juni 2026 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Es gibt Fälle, die bleiben hoffnungslos. Saskia Esken von der SPD ist ein solcher Fall. Als vor einigen Wochen der AfD-Politiker Björn Höcke im Podcast „Ungeskriptet“ – ja, den schreibt man wirklich so – stundenlang sein Weltbild darlegen durfte, fiel Esken hinterher nichts Besseres ein, als zum Werbeboykott gegen diesen Podcast aufzurufen. Was Esken nicht kapiert: Wer über den Diskurs derart bestimmen will, hat ihn eigentlich schon verloren. Er merkt es nur noch nicht. 

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