- Wer über den Diskurs bestimmen will, hat ihn eigentlich schon verloren
Kürzlich forderte SPD-Politikerin Saskia Esken, den Podcast „Ungeskriptet“ zu boykottieren. Wegen eines mehrstündigen Gesprächs mit Björn Höcke. Grünen-Politikerin Ricarda Lang geht stattdessen selbst hin – und dadurch mit gutem Beispiel voran.
Es gibt Fälle, die bleiben hoffnungslos. Saskia Esken von der SPD ist ein solcher Fall. Als vor einigen Wochen der AfD-Politiker Björn Höcke im Podcast „Ungeskriptet“ – ja, den schreibt man wirklich so – stundenlang sein Weltbild darlegen durfte, fiel Esken hinterher nichts Besseres ein, als zum Werbeboykott gegen diesen Podcast aufzurufen. Was Esken nicht kapiert: Wer über den Diskurs derart bestimmen will, hat ihn eigentlich schon verloren. Er merkt es nur noch nicht.
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