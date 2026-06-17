Ricarda Lang geht zu „Ungeskriptet“ - Wer über den Diskurs bestimmen will, hat ihn eigentlich schon verloren

Kürzlich forderte SPD-Politikerin Saskia Esken, den Podcast „Ungeskriptet“ zu boykottieren. Wegen eines mehrstündigen Gesprächs mit Björn Höcke. Grünen-Politikerin Ricarda Lang geht stattdessen selbst hin – und dadurch mit gutem Beispiel voran.