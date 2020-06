Unterwegs im Rheinland - Durch Köln mit Michelle Elie-Meiré

Sie wurde in Haiti geboren, lebte in New York, Paris und Miami – Michelle Elie-Meiré hat die Welt gesehen und sich für Köln entschieden. Früher Model betreibt sie nun die Schmuck-und-Taschen-Boutique Prim. Hier zeigt sie uns ihre Highlights in der Domstadt.