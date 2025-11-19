Ein Schüler der vierten Klasse meldet sich im Mathematikunterricht einer Grundschule
Ein Schüler der vierten Klasse meldet sich im Mathematikunterricht einer Grundschule / picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Rezepte gegen den Bildungsverfall Für eine neue Unterrichtskultur

Bundesweit haben sich Neuntklässler in Mathematik und Naturwissenschaften deutlich verschlechtert - quer durch alle Bundesländer und Schulformen. Mehr als ein Viertel verfehlte die Mindestanforderung für den Mittleren Schulabschluss. Was läuft an unseren Schulen falsch?

VON RAINER WERNER am 22. November 2025 19 min

Rainer Werner unterrichtete an einem Berliner Gymnasium Deutsch und Geschichte. Er verfasste das Buch „Fluch des Erfolgs. Wie das Gymnasium zur ,Gesamtschule light‘ mutiert“.

Seit 2012 gibt es die bundesweite Vergleichsstudie „IQB-Bildungstrend“, die vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen durchgeführt wird. Alle sechs Jahre werden etwa 50.000 Jugendliche der 9. Jahrgangsstufe in bestimmten Fächern geprüft. Mehr als 1500 Schulen beteiligen sich am Testverfahren. Die Studie soll Schwachstellen in der schulischen Bildung aufdecken und den teilnehmenden Bundesländern Hilfestellung geben, wie sie die zutage tretenden Schwächen beheben können. In der Studie IQB-Bildungstrend 2024 lag der Schwerpunkt auf den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Biologie. 

