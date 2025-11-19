Rezepte gegen den Bildungsverfall - Für eine neue Unterrichtskultur

Bundesweit haben sich Neuntklässler in Mathematik und Naturwissenschaften deutlich verschlechtert - quer durch alle Bundesländer und Schulformen. Mehr als ein Viertel verfehlte die Mindestanforderung für den Mittleren Schulabschluss. Was läuft an unseren Schulen falsch?