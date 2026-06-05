Steinhöfel
Anwalt und Publizist Joachim Nikolaus Steinhöfel / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Joachim Steinhöfels „Der Staat gegen Steinhöfel“ Dieses Buch liefert viele gute Gründe, dem Staat zu misstrauen

Der Anwalt Joachim Nikolaus Steinhöfel hat ein neues Buch geschrieben. In „Der Staat gegen Steinhöfel“ zeigt er, wie der Staat das Recht beugt und die Meinungsfreiheit attackiert. Es ist auch ein Protokoll des Scheiterns staatlicher Akteure. Juristisch und intellektuell.

VON BEN KRISCHKE am 6. Juni 2026 3 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Etwas größenwahnsinnig klingt der Titel dieses Buches schon: „Der Staat gegen Steinhöfel“. Das erinnert an „Staatsfeind Nummer Eins“ oder an Robin Hood. Und George Orwell schwingt sowieso mit. Besonders passend ist ein Satz aus Orwells „Die Farm der Tiere“: „Alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher als andere.“ Er eignet sich hervorragend, um das Thema von „Der Staat gegen Steinhöfel“ zu umreißen.

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