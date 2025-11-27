Demonstrantin auf amerikanischer Anti-Trump-Demo
Das Problem der verschiedenen Definitionen kennen wir vom Faschismus / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sachelle Babbar

Replik auf „Warum die Rechte nicht woke wird“ Wenn Begriffe den Streit bestimmen

Oft wirken politische Debatten hitzig und unvereinbar. Doch viele Konflikte entstehen weniger aus inhaltlichen Differenzen als aus unterschiedlichen Definitionen – zum Beispiel, wenn es um die Bedeutung des Begriffs „woke“ geht. Eine Replik auf Felix Niklas Binder.

VON JAN UPHOFF am 28. November 2025 5 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

Jan Uphoff

Sitch’s Law besagt laut Urban Dictionary: „Die meisten Argumente sind Argumente über Definitionen, du merkst es nur nicht.“ Das heißt im Kern: Viele Streitgespräche sind eigentlich keine Auseinandersetzungen über Tatsachen, sondern darüber, wie Begriffe verstanden werden. Zwei Menschen streiten nicht unbedingt über Wahrheit, sondern darüber, was die verwendeten Wörter bedeuten sollen.

