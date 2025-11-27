Sitch’s Law besagt laut Urban Dictionary: „Die meisten Argumente sind Argumente über Definitionen, du merkst es nur nicht.“ Das heißt im Kern: Viele Streitgespräche sind eigentlich keine Auseinandersetzungen über Tatsachen, sondern darüber, wie Begriffe verstanden werden. Zwei Menschen streiten nicht unbedingt über Wahrheit, sondern darüber, was die verwendeten Wörter bedeuten sollen.