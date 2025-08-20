Zohran Mamdani
Die größte Stadt der USA soll rot werden: Der sozialistische New Yorker Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew

Renaissance gescheiterter Ideen Die ewige Wiederkehr des Sozialismus

Einst stellte Milan Kundera die Frage nach „Schwere“ und „Leichtigkeit“ in einem politisch übergriffigen System. Vierzig Jahre später wirkt seine Überlegung aktueller denn je: Alte sozialistische Ideen haben von Berlin bis New York Konjunktur – und bedrohen Freiheit und Vielfalt gleichermaßen.

VON JAN UPHOFF am 21. August 2025 5 min

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Im Jahr 1984 veröffentlichte der Tscheche Milan Kundera seinen Weltbestseller „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“. Dort beginnt er mit dem markanten Eingangszitat: „Wenn sich jede Sekunde unseres Lebens unendliche Male wiederholt, sind wir an die Ewigkeit genagelt wie Jesus Christus ans Kreuz.“ Und weiter: „Zu bedenken ist, was eine solche Vorstellung bedeutet. Ist politisches und privates Engagement eine ‚Schwere‘, oder ist Distanz die ‚Leichtigkeit‘ – und was ist erträglicher?“

Selbstredend betrifft die Idee der ewigen Wiederkehr nicht nur das Private, sondern auch die äußeren Umstände des Lebens – eine Erfahrung, die Kundera selbst prägte. Ursprünglich Dozent in Prag, engagierte er sich für die Reformen des „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings verlor er seine Professur, erhielt Publikationsverbot, und seine Werke wurden aus Bibliotheken entfernt. Kurz darauf emigrierte er nach Frankreich, wo er endlich frei schreiben konnte.

Liebe Leserinnen und Leser,
Günter Johannsen | Do., 21. August 2025 - 11:02

"Das ganze Evangelium von Karl Marx, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Hasse den Mann, der besser dran ist als du. Niemals unter keinen Umständen zugeben, dass sein Erfolg auf seine eigenen Anstrengungen zurückzuführen ist, auf den produktiven Beitrag, den er für die gesamte Gemeinschaft geleistet hat. Schreibe immer seinen Erfolg der Ausbeutung, dem Betrug, dem mehr oder weniger offenen Raub von anderen zu. Niemals unter keinen Umständen zugeben, dass dein eigenes Versagen vielleicht auf deine eigene Schwäche zurückzuführen ist, oder dass das Versagen eines anderen auf seine eigenen Fehler zurückzuführen ist – seine Faulheit, Unfähigkeit, Unvorsichtigkeit oder Dummheit."
Henry Hazlitt (1894-1993)

Günter Johannsen | Do., 21. August 2025 - 11:17

"Der wissenschaftliche Kommunismus von Karl-Marx hat allein in der Sowjetunion, in China und in der DDR an die hundert Millionen Tote zu verantworten! Und auch der Antisemitismus ist den Marxisten nicht fremd ... Der sogenannte Kommunismus war und ist nichts anderes als ungebremster Staats-Kapitalismus, bei dem sich eine Clique linksradikaler Parteifunktionäre auf Kosten des Volkes bereichert! Denn das sogenannte Volkseigentum in der untergegangenen DDR gehörte einer Horde Moral-Elite-Kommunisten - den SED-Führungskadern."
(aus "Als das Rote Meer Grüne Welle hatte - Von der Nikolaikirche in die Freiheit" GHV)

Alexander J. Schabries | Do., 21. August 2025 - 12:01

‚Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy.’ W.S.C. Die, die das Paradies (heile, gerechte Welt) in der Zukunft versprachen, haben bisher immer nur die Hölle geschaffen. Und das bleibt auch weiter so. Die von der Geschichte abgenabelten Generationen der westlichen Welt werden dies wohl erst am eigenen Leib erfahren müssen. Qui vivra, verra.

Maria Arenz | Do., 21. August 2025 - 12:06

Auf den ersten Blick hat der sozialistische Menscheits(alb)traum der Stalins, Breschnews, Ulbrichts, Honeckers schon rein optisch nichts gemein mit dem lustigen, frechen Girlie-Sozialismus der Mädels und Bubis von Links-Grün. Man muß aber nicht Geschichte und die im Artikel richtig beschriebenen Kausalketten studiert haben, um zu wissen, daß es wieder im selben Elend enden muss wie jetzt schon unzählige Male zuvor. Wenn man die Mechanik schon so oft gesehen und verstanden hat, wie die Zeitgenossen mit einer 4 an der dritten Stelle im Geburtsjahr, ist es einfach nur noch öde. Aber im Rükblick auf die eigenen Jugendsünden schämt man sich fremd darüber, wie blöde und inhaltsleer die neuen Schieber der immergleichen Mottenkiste inzwischen daherkommen. Wer soll glauben, daß diese oberflächlichen Non-valeurs etwas anderes hinbekommen, als Chaos und ruinierte Biographien zuhauf- mit Firstclass-Versorgung für sie selber?

A. Krüger | Do., 21. August 2025 - 12:19

Gott bewahre uns vor dem neuen Sozialismus, der ofensichtlich für unbedarfte Jungwähler wieder attraktiv zu sein scheint. Und die SPD mit Lars Klingbeil und Konsorten springt auf diesen Zug auf. Politiker und Journalisten sind mittlerweile zu jung, um den Sozialismus am eigenen Leib erfahren zu haben. Nirgendwo ist ein medialer Aufschrei zu den linksextremen surrealen Vorstellungen und verzerrten Wirklichkeitswahrnehmungen, zu den Aussprüchen und auch linksradikalen Taten zu hören, als würde man nur darauf warten und sich wünschen, dass dieses Land in ein totalitäres System abgleitet.

Gerhard Hellriegel | Do., 21. August 2025 - 12:33

"...., dass der gemeine Mann ihnen feind ist."

Ist es nicht typisch? Gibt es Probleme, ist die erste Auskunft, was nicht geht, was auf gar keinen Fall geht. Solche Strategien lähmen das Land.

Aber der Gini-Koeffizient sagt: Werte über 0,7 deuten auf extreme Ungleichverteilung von Nettovermögen. Deutschland bietet 0,76, was es zu einem der ungleichsten Länder Europas macht.

"Und sie bewegt sich doch", sagte angeblich Galilei und behielt Recht.

Markus Michaelis | Do., 21. August 2025 - 12:59

Für mich ist das in einem zentralen Punkt nicht vergleichbar: die Sowjetunion war ein leninistischer Sozialismus, d.h. eine Elite gibt alles vor und schießt zur Not das eigene Volk solange zusammen, bis es gefügig ist. Ähnlich war der Griff der Sowjetunion auf Europa. Hier kann man erstmal diese Diktatur loswerden wollen - dann mal schauen, was sich aus den Menschen heraus entwickelt.

Linke Bürgermeisterkandidaten in Berlin oder NY sind dagegen von einer breiten Welle aus der Bevölkerung heraus getragen und entstanden. Hier vermischen sich sozialistische Ideen mit Wünschen für eine neu, migrantische Gesellschaft. Das ist sicher nicht einheitlich, manche träumen eher von mehr Islam, andere von mehr Sozialismus, und vielen anderen Ideen.

Aber es ist keine Diktatur von oben - es ist breit aus der Bevölkerung getragen. Wir müssen hier keine kleine Elite loswerden, sondern mit unseren Mitbürgern diskutieren und sehen, ob genügend auch anderen Ansätzen folgen wollen.

Wolfgang Borchardt | Do., 21. August 2025 - 13:07

wieder klar formulierte Beitrag. Eigenartig ist dieser Drang nach nach links, den es in der ehemaligen Ostzone garnicht gab. Das war übergestülpt von den Siegern und wer nicht mitmachte, ging unter. Aber die Begeisterung einer (wachsenden?) Minderheit jetzt, die nie im Sozialismus gelebt hat? Wenn Krieg zu lange her ist, wächst die Lust daran wieder. Sicher hat die rhetorisch gut aufgestellte Revoluzzerin Reichinek einiges bewirkt. Aber Ereignisse sind Folge von Etwas. Ob AfD oder linke Radikale, sie sind Symptome schlechter Politik. Wir sehen an jeder Pizza, wie dünn die Mitte bei starken Rändern ist. Und die Symptome werden stärker, solange an der Ursachenbehebung nicht gearbeitet wird. Wer die Ursachen willentlich verursacht hat, wird nichts ändern, aber Andersdenkende aus dem Rennen werfen wollen. Solange es noch Steuerzahler gibt, wird wohl alles in Ordnung sein

Christa Wallau | Do., 21. August 2025 - 13:10

sich niemals ändern werden, darf es einen nicht verwundern, wenn auch die "Rezepte", die für eine Lösung dieser Probleme angeboten werden, immer wieder die gleichen sind.

D e r Mensch ändert sich in seiner Natur (fähig zu allem Guten und Bösen u. ausgestattet mit entsprechenden Gefühlen, die stärker sind als jegliche Vernunft) grundsätzlich nicht, und seine Möglichkeiten, mit sich und der Welt zurecht zu kommen, werden auf immer so beschränkt bleiben wie er selbst. Davon bin ich fest überzeugt.

Daher gibt es zwangsläufig Wiederholungen in der Geschichte:
Mal halten es Menschen in der Ungleichheit aus, weil es selbst den Benachteiligtesten einigermaßen erträglich geht, und dann wieder rennen sie - aufgehetzt von "Führern" wie Hitler, Stalin oder Mao - mit den Köpfen gegen die Wände, um Unliebsames und Ungerechtes endgültig "auszurotten" und ein Paradies auf Erden zu errichten, was niemals gelingen kann.

Dieses Spiel wird weitergehen, so lange diese Welt besteht.

Walter Bühler | Do., 21. August 2025 - 14:21

Berlin scheint mir persönlich nicht die größte Stadt der EU zu sein. Die Größe einer Stadt misst sich meinem Gefühl nach nicht nur in Quadratkilometern innerhalb gewisser historischer Verwaltungsgrenzen.

7aris ist daher für mich deutlich "größer" als das ziemlich provinzielle Berlin , selbst wenn man seinen Speckgürtel im dünn besiedelten Brandenburg dazurechnet..

Ich vermute außerdem dem Gedankengange nach, dass Sie nicht das (wirklich uralte) Gothaer Programm (1875) der SAP gemeint haben, sondern das Godesberger Programm (1959) der SPD.

Nix für ungut.

