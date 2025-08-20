- Die ewige Wiederkehr des Sozialismus
Einst stellte Milan Kundera die Frage nach „Schwere“ und „Leichtigkeit“ in einem politisch übergriffigen System. Vierzig Jahre später wirkt seine Überlegung aktueller denn je: Alte sozialistische Ideen haben von Berlin bis New York Konjunktur – und bedrohen Freiheit und Vielfalt gleichermaßen.
Im Jahr 1984 veröffentlichte der Tscheche Milan Kundera seinen Weltbestseller „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“. Dort beginnt er mit dem markanten Eingangszitat: „Wenn sich jede Sekunde unseres Lebens unendliche Male wiederholt, sind wir an die Ewigkeit genagelt wie Jesus Christus ans Kreuz.“ Und weiter: „Zu bedenken ist, was eine solche Vorstellung bedeutet. Ist politisches und privates Engagement eine ‚Schwere‘, oder ist Distanz die ‚Leichtigkeit‘ – und was ist erträglicher?“
Selbstredend betrifft die Idee der ewigen Wiederkehr nicht nur das Private, sondern auch die äußeren Umstände des Lebens – eine Erfahrung, die Kundera selbst prägte. Ursprünglich Dozent in Prag, engagierte er sich für die Reformen des „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings verlor er seine Professur, erhielt Publikationsverbot, und seine Werke wurden aus Bibliotheken entfernt. Kurz darauf emigrierte er nach Frankreich, wo er endlich frei schreiben konnte.
