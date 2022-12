In all dem Trubel vergisst man es fast: Weihnachten hat was mit Religion zu tun. Und nein, gefeiert wird nicht die Ankunft eines alten weißen Mannes mit ebensolchem Bart und roter Zipfelmütze, sondern die Geburt des Heilands, wie es in der Sprache der Bibel heißt. Doch hier beginnt schon das Problem.

Denn die Sprache der Bibel ist uns fremd geworden. Sehr fremd. Das verwundert nicht, sie ist die Sprache einer antiken Agrargesellschaft. Schon die gebildeten Milieus des ausgehenden 18. Jahrhunderts fremdelten daher ganz erheblich mit dem Buch der Bücher. In den folgenden zwei Jahrhunderten ist diese emotionale und rationale Distanz zum Massenphänomen geworden – zumindest in Westeuropa.

Religion als Konzept des Ganz-oder-gar-nicht

Theologen war dieses Problem sehr früh bewusst. Schon im 18. Jahrhundert sahen die sogenannten Neologen, der bekannteste ist Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem, in einer aufgeklärten Ethik den eigentlichen Kern des Christentums. Friedrich Schleiermacher, der Kirchenvater des 19. Jahrhunderts, versuchte hingegen Religion vor dieser Reduktion auf Moral abzugrenzen und zugleich die Rede von Gott zu rationalisieren. Religion sei Sinn und Geschmack für das Unendliche, formuliert er daher an prominenter Stelle. Schleiermachers Ziel: Religion auch den Gebildeten unter ihren Verächtern wieder nahezubringen.

Der Theologe Rudolf Bultmann versuchte ab den 1940er Jahren mit seinem Programm der Entmythologisierung noch einmal eine Modernisierung des biblischen Vokabulars. Und das Projekt seines Kollegen Paul Tillich, Gott als etwas zu begreifen, was uns unmittelbar angeht, zielt in eine ganz ähnliche Richtung.

Doch letztlich sind Schleiermacher, Bultmann und Tillich gescheitert. Und vielleicht musste das so sein. Denn Religion ist scheinbar ein Konzept des Ganz-oder-gar-nicht. Die Idee eines aufgeklärten Christentums, das die religiöse Rede als symbolisch begreift, scheint nur wenigen, zumeist gebildeten Kulturchristen ausreichend. Für den Rest gilt: Die religiöse Botschaft ist wörtlich zu verstehen und sie stimmt oder sie stimmt eben nicht. Für die Meisten stimmt sie nicht.

Mehr aus der „Grauzone“:

Das macht – wieder einmal – der Religionsmonitor deutlich, der im kommenden Jahr erscheinen soll und dessen Vorschau die Bertelsmann-Stiftung am Donnerstag vorstellte. Die Zahlen, die dabei genannt wurden, sind ebenso ernüchternd wie wenig überraschend: Der Trend zur Säkularisierung setzt sich fort.

Das bedeutet konkret: Gaben vor zehn Jahren noch 47 Prozent der Befragten an, stark an Gott zu glauben, so sind das im Jahr 2022 nur noch 38 Prozent. Ein Drittel bezeichnet sich als überhaupt nicht religiös. Und nur 14 Prozent gehen mindestens einmal im Monat sonntags in die Kirche – wobei es unter den Kirchenmitgliedern mit 17 Prozent auch nicht viel besser aussieht.

Für die Kirchen liegt hier ein erhebliches Problem. Schon andere einschlägige Studien haben bestätigt: Erstmals in der modernen Religionsgeschichte beginnen sich auch Gläubige und Kirchennahe von den Kirchen abzuwenden. Das betrifft vor allem Katholiken, aber auch Protestanten, wenngleich aus anderen Motiven.

Ein neues Phänomen: Der austrittswillige Katholik

Protestanten sind naturgemäß kirchenfern. Es entspricht der protestantischen Lehre, dass es im Grunde keiner sichtbare Institution Kirche bedarf. Das Verhältnis des Einzelnen zu Gott ist unmittelbar und privat. Als Konfession der Kanzelpredigt reagieren Protestanten auch wesentlich empfindlicher auf die dröhnende Politisierung der Kirche.

Ein eher neues Phänomen ist jedoch der gläubige aber austrittswillige(oder ausgetretene) Katholik. Das hat erkennbar mit den Skandalen der katholischen Kirche und der Art ihrer Aufarbeitung zu tun. Aber auch die katholische Dogmatik bröckelt. Selbst Katholiken sind inzwischen der vollständig anti-katholischen Meinung, man könne Christ jenseits der katholischen Kirche sein.

So wundert es nicht, dass laut Kirchenmonitor 20 Prozent aller Kirchenmitglieder die Absicht haben, aus ihrer Kirche auszutreten und 24 Prozent (zusammen also knapp die Hälfte aller Kirchenmitglieder) das zumindest erwägen. Zwei Drittel dieser Austrittswilligen sind Katholiken – was die fatale Situation der katholischen Kirche zwischen Skandalen, priesterlichen Nachwuchssorgen und der Verflüchtigung grundlegender katholischer Glaubensgewissheiten unterstreicht.

Pseudorationale Heilslehren treten hervor

Der schon angesprochene Tillich ging naiver Weise davon aus, dass es immer etwas gibt, was Menschen unmittelbar angeht – ein Kunstwerk, eine religiöse Erzählung, einen Roman, ein Naturerlebnis. Inzwischen wissen wir: Es gibt ganz viele Menschen, die nicht mehr unmittelbar angeht. Eine pragmatische Wurschtigkeit hat in die Psychen Einzug gehalten. Ob diese umfassende Gleichgültigkeit wirklich als Kontingenzbewältigung zu dienen vermag wie einst die Religion, wird die Frage sein.

Die politischen Stresssymptome unserer Zeit legen nahe, dass das nicht der Fall ist, sondern dass man sich stattdessen pseudorationalen Heilslehren an den Hals wirft – vom Klima-Aktivismus über die Zero-Covid-Jüngerschaft bis zum Verteidiger-des-Westens-Kriegertum oder anderen Moralismen. Religion, soeben im Niedergang begriffen, droht als Farce wieder aufzuerstehen.