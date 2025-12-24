Religion - Weihnachten ohne Gott

In der Weihnachtszeit strömen die Menschen in die Kirchen, und vor den sonst leeren Gotteshäusern bilden sich mitunter Schlangen. Kritiker empfinden das als Heuchelei. Aber dieser Vorwurf ist voreilig. Er übersieht die spirituellen Bedürfnisse des Menschen.