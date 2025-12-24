Weihnachtsmarkt in New York
Weihnachten geht auch dem Ungläubigen zu Herzen: Weihnachtsmarkt in New York / picture alliance / Xinhua News Agency | Zhang Fengguo

Religion Weihnachten ohne Gott

In der Weihnachtszeit strömen die Menschen in die Kirchen, und vor den sonst leeren Gotteshäusern bilden sich mitunter Schlangen. Kritiker empfinden das als Heuchelei. Aber dieser Vorwurf ist voreilig. Er übersieht die spirituellen Bedürfnisse des Menschen.

VON ALEXANDER GRAU am 25. Dezember 2025 4 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

„Religion“, wetterte einst der Schweizer Theologe Karl Barth, „ist Unglaube; Religion ist eine Angelegenheit, man muss geradezu sagen: die Angelegenheit des gottlosen Menschen.“ Das war natürlich starker Tobak. Religion eine Sache für gottlose Menschen? Ist das nicht Unsinn? Warum sollte ausgerechnet ein religiöser Mensch gottlos sein? Und: Bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass wahrhaft gläubige Menschen keine Religion haben?

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Gerhard Hellriegel | Do., 25. Dezember 2025 - 09:53

Grundgesetzänderung: " Die Würde und das spirituelle Bedürfnis des Menschen ist unantastbar."
Auch von mir: ruhige Weihnachten!

Dorothee Sehrt-Irrek | Do., 25. Dezember 2025 - 10:41

ich auf die Sendung eines katholischen Senders aus dem Vatikan.
Zu sehen waren 4/5 Jungen UND Mädchen neben der Krippe, die leichte Probleme mit dem Weihrauch hatten, den Papst Leo über die Christusfigur in der Krippe "ausgoss".
Dann erfolgte die Erklärung der Geburt Jesu aus dem Heiligen Geist und der Fleischwerdung in Maria, wenn ich es richtig verstanden habe.
Das Kind in der Krippe wirkte nur deshalb nicht verloren, weil noch Kinder drumherumstanden.
Wenn es das gewesen wäre, hätte es mich verstimmt, aber die kleine Prozession mit Papst Leo schritt weiter zum Marienstandbild mit dem Jesuskindlein.
Es muss auch an Papast Leo gelegen habe, dass ich mich in dem Moment einfach ein Stück weit zu Hause gefühlt habe im Petersdom.
Es wäre ein Geschenk, wenn dieser Papst den Katholizismus als gelebte Selbstverständlichkeit zeigen könnte.
Daraus mögen Veränderungen erwachsen, weniger aus dem "Unbegreiflichen".
Rilke schrieb "Du musst das Leben nicht verstehen".
Lebe es.
Ein schönes Fest

Markus Michaelis | Do., 25. Dezember 2025 - 11:51

ist viel dran. Würde ich sagen. Frohe Weihnachten.

Brigitte Miller | Do., 25. Dezember 2025 - 13:41

Gedanken, Dank dafür!

Karl-Heinz Weiß | Do., 25. Dezember 2025 - 14:49

Kirchenvertreter, die 25% der Wähler mit dem Bann belegen: seit den Zeiten von Karl Barth hat sich an deren Religionsverständnis offenbar wenig geändert. Brücken bauen als Kernbotschaft der Weihnachtsbotschaft - gerade in Zeiten zunehmender Polarisierung wäre dies vorrangige Aufgabe der Kirchen. Hissen von Regenbogenfahnen ist aber einfacher als eigene Überzeugungen in Frage zu stellen.
Danke für die weihnachtlichen Gedankenanstöße.

