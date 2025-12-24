- Weihnachten ohne Gott
In der Weihnachtszeit strömen die Menschen in die Kirchen, und vor den sonst leeren Gotteshäusern bilden sich mitunter Schlangen. Kritiker empfinden das als Heuchelei. Aber dieser Vorwurf ist voreilig. Er übersieht die spirituellen Bedürfnisse des Menschen.
„Religion“, wetterte einst der Schweizer Theologe Karl Barth, „ist Unglaube; Religion ist eine Angelegenheit, man muss geradezu sagen: die Angelegenheit des gottlosen Menschen.“ Das war natürlich starker Tobak. Religion eine Sache für gottlose Menschen? Ist das nicht Unsinn? Warum sollte ausgerechnet ein religiöser Mensch gottlos sein? Und: Bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass wahrhaft gläubige Menschen keine Religion haben?
