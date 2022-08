Es ist in Ordnung, auf dem Fußboden eines völlig überfüllten Regionalzugs zu schlafen, wenn man achtzehn ist und etwas von der Welt sehen will. Mir zumindest hat das nicht viel ausgemacht. Es machte mir nichts aus, über den Balkan zu trampen und London im Fernbus zu erreichen. Es machte mir nichts aus, mich in New York einzig von Hotdogs zu ernähren, sieben Stunden in Amman auf einen Anschlussflug zu warten und in einem überfüllten Krakauer Schlafsaal zu nächtigen. Man muss nicht schlafen, wenn man jung ist, muss nichts essen, wenn man in den frühen Morgenstunden Masada besteigt.

Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich sehr protestantisch erzogen wurde. Ich habe die nötige Strenge gegen mich selbst. Aber selbst ich wurde älter und empfindlicher, gewöhnte mich schließlich an weiche Bettwäsche und besseren Wein, vielleicht sogar an Zimmerservice. Die Umgewöhnung vollzieht sich ganz von selbst, für den Reisenden kaum spürbar. Irgendwann ist es undenkbar geworden, ein Hostel zu buchen, undenkbar, einen Flug schon um vier Uhr morgens zu nehmen. Die Ansprüche steigen, ohne dass man es bemerkt. Und das ist kein Problem, denn für gewöhnlich hat man mit siebenundzwanzig mehr Geld als mit achtzehn, und es ist gar nicht lange her, da konnte man mit relativ wenig erstaunlich gut reisen, zumindest, wenn man sich nicht allzu dumm anstellte.