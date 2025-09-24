Regisseur Fatih Akin - Der Himmel über Wittdün

Mit „Amrum“ hat Fatih Akin seinen ersten Hark-Bohm-Film gedreht. Im Zentrum steht ein Junge, der ein Familiengeheimnis lüftet und am Ende aus dem Paradies vertreiben wird. Der Regisseur war nicht nur sein Lehrer, er lieferte auch den Stoff zu dieser Nachkriegsgeschichte.