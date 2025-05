Helvesis Satz wurde zum Wahlspruch der Secessionen auf der ganzen Welt. Die Kunst sollte frei sein. In Wien, Berlin oder in Prag. Wobei damals vermutlich noch nicht jene Freiheit gemeint war, wie sie der österreichische Staat nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Artikel 17 seiner Bundesverfassung zusicherte und wie sie in Deutschland durch Artikel 5 Grundgesetz garantiert ist. Kunstfreiheit war eben noch nicht ein gesetzlich zugebilligtes Grundrecht zum Schutz künstlerischer Ausdrucksformen. Sie drückte vielmehr den Wunsch aus, Kunst endlich Kunst sein lassen zu dürfen. Keinem Zweck unterworden und keiner Ideologie steuerpflichtig. Schönheit um der Schönheit Willen – und vor allem frei von allen höheren Zielen.