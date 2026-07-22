Ikkimel
Rapperin Ikkimel tritt am 1. Mai bei einer Veranstaltung der Partei Die Linke in Berlin auf / picture alliance / PIC ONE | Ben Kriemann

Rechts ist böse, links ist gut Wär ich doch Rapper geworden!

Die Fälle Ikkimel und Danger Dan zeigen: Ausgerechnet bei rappenden Verbal-Randalierern wird der Raum des Sagbaren nicht etwa eingegrenzt, sondern beliebig ausgeweitet. Hauptsache links. Unser Autor war Intendant des SWF – und wäre wohl besser Rapper geworden.

VON PETER VOSS am 27. Juli 2026 5 min

Autoreninfo

Peter Voß war von April 1993 bis September 1998 Intendant des SWF und von Oktober 1998 bis April 2007 Intendant des SWR. Er studierte an der Universität Göttingen Germanistik und Anglistik, später Soziologie. Nach dem Studium arbeitete er bei verschiedenen Zeitungen, bevor er von 1971 bis 1977 Nachrichtenredakteur beim ZDF war. 1977 ging er als Korrespondent nach Berlin und wechselte ein Jahr später zum Fernsehmagazin „Report München“ beim Bayerischen Rundfunk. 1981 kehrte er zum ZDF zurück, wo er 1983 Redaktionsleiter des „heute-journals“ wurde. Im Jahr 1985 stieg er zum Hauptredaktionsleiter Aktuelles auf und wurde 1990 Stellvertretender Chefredakteur. / Foto: SWR

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Wenn ich als alter Journalist mit beiden Augen auf das „Zweite“ blicke, dem zu dienen ich einst die Ehre hatte, merke ich immer wieder, dass ich meinen Beruf verfehlt habe. Rapper hätte ich werden sollen! Ehrlich, ich bringe alle Voraussetzungen mit. Ich bin hinreichend unmusikalisch, um mich mit einem mehr oder weniger abgekupferten Gewummer öffentlich zu präsentieren. Auch der Text wäre kein Problem; er muss sich nicht mal richtig reimen, doch so woke sein, dass es die stinknormalen Feld-, Wald-, Wiesen- und Großstadtspießer aufregt und ärgert. Also die schlichten Gemüter mit den konventionellen Rollenbildern, die brav Steuern und Rundfunkbeitrag zahlen, aber einfach nicht begreifen, dass sie demokratiepolitisch ein Störfaktor sind.

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Achim Koester | Mo., 27. Juli 2026 - 07:48

Besser kann man die talentfreie Agitprop-Subkultur des Rap nicht beschreiben. Unmusikalische Brüllaffen mit unterirdisch blöden Texten, denen nur zwei Merkmale gemein ist: ordinäre Gossensprache und ultralinke Gesinnung. Um es mal mit einem ZDF Begriff zu beschreiben: "das kann dann mal weg".

Thomas Hechinger | Mo., 27. Juli 2026 - 08:08

Ich wußte gar nicht, daß der Herr Voß Satire kann. Er war so ein gepflegter Gesprächspartner bei seinen „Bühler Begegnungen“. Natürlich ist sein Beitrag hier im „Cicero“ voll bitterböser sarkastischer Bemerkungen, und bei vielen seiner Sätze wollte sich ein Lächeln um meine Lippen einstellen. Es ist aber beim Entstehen sofort eingefroren. Denn worum es geht, ist nun alles andere als lustig.

Danke für diesen Beitrag!

Toníček - CZ | Mo., 27. Juli 2026 - 08:39

. . . Sie haben ja sooo Recht. Ich kannte Herrn Voss auch nicht in dieser Art & Weise.
Aber schön, mal etwas "lustiges" am Montag lesen zu können.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 27. Juli 2026 - 10:05

Journalistischer Volltreffer. Selten wurde die Brandmauer so treffend als das enttarnt, was sie ist: brandgefährlich.

Stefan Teschner | Mo., 27. Juli 2026 - 15:16

Ich hatte Herrn Voss eigentlich als eher langweiligen und vergleichsweise wortkargen Fernsehjournalisten in Erinnerung. Und mit "Humor" und "Sarkasmus" hätte ich ihn zuallerletzt in Verbindung gebracht.
Wie man sich täuschen kann - wunderbar bissiger Beitrag, gut geschrieben. Und leider nur zu wahr...

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