Rechts ist böse, links ist gut - Wär ich doch Rapper geworden!

Die Fälle Ikkimel und Danger Dan zeigen: Ausgerechnet bei rappenden Verbal-Randalierern wird der Raum des Sagbaren nicht etwa eingegrenzt, sondern beliebig ausgeweitet. Hauptsache links. Unser Autor war Intendant des SWF – und wäre wohl besser Rapper geworden.