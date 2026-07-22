- Wär ich doch Rapper geworden!
Die Fälle Ikkimel und Danger Dan zeigen: Ausgerechnet bei rappenden Verbal-Randalierern wird der Raum des Sagbaren nicht etwa eingegrenzt, sondern beliebig ausgeweitet. Hauptsache links. Unser Autor war Intendant des SWF – und wäre wohl besser Rapper geworden.
Wenn ich als alter Journalist mit beiden Augen auf das „Zweite“ blicke, dem zu dienen ich einst die Ehre hatte, merke ich immer wieder, dass ich meinen Beruf verfehlt habe. Rapper hätte ich werden sollen! Ehrlich, ich bringe alle Voraussetzungen mit. Ich bin hinreichend unmusikalisch, um mich mit einem mehr oder weniger abgekupferten Gewummer öffentlich zu präsentieren. Auch der Text wäre kein Problem; er muss sich nicht mal richtig reimen, doch so woke sein, dass es die stinknormalen Feld-, Wald-, Wiesen- und Großstadtspießer aufregt und ärgert. Also die schlichten Gemüter mit den konventionellen Rollenbildern, die brav Steuern und Rundfunkbeitrag zahlen, aber einfach nicht begreifen, dass sie demokratiepolitisch ein Störfaktor sind.
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