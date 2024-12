Lange Zeit war es ganz herrschende Meinung in Rechtsprechung und Rechtswissenschaft, dass Sex in der Ehe eine Rechtspflicht ist. Um sie zu erfüllen, mussten die Ehepartner Engagement zeigen. „Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, daß sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen läßt“, meinte der Bundesgerichtshof 1966. Die Ehe fordere von ihr „eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft“.