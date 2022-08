Ohne es direkt auszusprechen, spielt von Kirchbach damit an auf die 24 Stunden zuvor bekannt gewordene Tatsache, dass sie als Pfarrerin von St. Thomas in Berlin-Kreuzberg die Juristische Direktorin des rbb Susann Lange (damals vermutlich noch Justitiarin, also lediglich Hauptabteilungsleiterin) und die Verwaltungsdirektorin des rbb (damals vermutlich noch Personalleiterin, also ebenfalls lediglich Hauptabteilungsleiterin) kirchlich getraut hat. Genau lässt sich der damalige Status der beiden Damen im Moment noch nicht beschreiben, weil der Sender eine Antwort auf die Frage, wann die Trauung stattfand, seit gestern verweigert. Damit ist auch unklar, ob Friederike von Kirchbach damals bereits Vorsitzende des Rundfunkrates war (also ab 2013) oder noch lediglich einfaches Mitglied (seit 2007).