Rammstein - Die neuen Hüter der Political Correctness

Seit Ende April liegt der neue Longplayer von Rammstein auf den Datenbanken der Streamingdienste und in den letzten Plattenläden. Musikalisch bietet „Zeit“ viel Altbewährtes in routiniertem Gewand. Und auch textlich verharrt man in der langsam ödenden Masche angeblich provozierender Vulgarität. Das wirkt doppelt peinlich, da sich Rammstein zugleich als Wahrer politischer Korrektheiten geriert.