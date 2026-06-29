Die Zeit

Rainer Esser im Podcast von Paul Ronzheimer Bitte nicht beim Weltbild stören

Der Medienmanager Rainer Esser hat im Ronzheimer-Podcast über die Probleme des Journalismus gesprochen. Ein hörenswertes Interview. Nicht wegen Essers kluger Analyse – sondern weil der langjährige Zeit-Topmanager eindrucksvoll demonstriert, wie man sich eigene Realitäten baut.

VON BEN KRISCHKE am 29. Juni 2026 7 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Die Wochenzeitung Die Zeit ist ein großer Erfolg. Innerhalb der Medienbranche gilt sie sogar als ein Best Case, wenn es darum geht, wie sich im Journalismus der Spagat schaffen lässt zwischen Tradition und Moderne, gedruckter Ausgabe und digitalem Angebot – und wie man dabei nicht nur die bestehende Leserschaft binden, sondern auch neue, vor allem jüngere Leser dazugewinnen kann. Etwa durch innovative Podcast-Formate wie den Open-End-Talk Alles gesagt der Zeit, der auch schon live im Hörsaal aufgezeichnet wurde.  

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Christa Wallau | Mo., 29. Juni 2026 - 15:03

die das Schild "Bitte nicht stören" an ihrer Tür aufgehängt haben.
Wer, bitte, will auch schon gerne zugeben, daß er jahrelang auf einem Holzwege unterwegs war, der in einen gefährlichen Urwald führte?
Bei einem Menschen aus der Medienwelt kommt ja hinzu, daß er sein falsches Weltbild noch eifrig als richtig verkauft, also Millionen von Menschen mit auf den Holzweg genommen hat, was ihn zum verantwortungslosen Verführer
macht.
Nein, bei den "alten Eliten" ist nichts an wirklicher
Einsicht oder gar Reue zu holen! Vielleicht 5 von 100 werden da die Größe besitzen, sich zu ihren Irrtümern zu bekennen.
Es braucht jetzt n e u e Leute, die versuchen müssen den Karren "Deutschland" aus dem
links-grün versifften Morast herauszuziehen und
ihn mutig und mit großer Anstrengung wieder ans Laufen zu bekommen. Sonst wird er immer tiefer im Dreck versinken.

Rainer Mrochen | Mo., 29. Juni 2026 - 16:13

diese Narren des Journalismus. Nein sie tun mir nicht leid, denn sie verteidigen ihrer Narrentum wohlwissend, daß sie Narren sind. Kann man bereits von ausgewachsener Blödheit sprechen? Tja, an der "Zeit" scheint die Zeit vorbei zu laufen und es kommt die Zeit, dann ist die Zeit für die "Zeit" abgelaufen.
Helmut Schmidt, als ehemaliger Herausgeber der "Zeit", hätte da sicherlich ein etwas differenzierteres Weltbild. Sei's drum.

IH | Mo., 29. Juni 2026 - 19:32

Danke an Ben Krischke, dessen Zusammenfassung sicherstellt, dass ich mir dieses Gespräch zwischen Esser und Ronzheimer nicht anhören werde. Das wäre Zeitverschwendung und meiner Gesundheit abträglich. Ich war mal ZEIT Leser und DLF Hörer. Bis Corona kam. Danach war alles anders.

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