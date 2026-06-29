- Bitte nicht beim Weltbild stören
Der Medienmanager Rainer Esser hat im Ronzheimer-Podcast über die Probleme des Journalismus gesprochen. Ein hörenswertes Interview. Nicht wegen Essers kluger Analyse – sondern weil der langjährige Zeit-Topmanager eindrucksvoll demonstriert, wie man sich eigene Realitäten baut.
Die Wochenzeitung Die Zeit ist ein großer Erfolg. Innerhalb der Medienbranche gilt sie sogar als ein Best Case, wenn es darum geht, wie sich im Journalismus der Spagat schaffen lässt zwischen Tradition und Moderne, gedruckter Ausgabe und digitalem Angebot – und wie man dabei nicht nur die bestehende Leserschaft binden, sondern auch neue, vor allem jüngere Leser dazugewinnen kann. Etwa durch innovative Podcast-Formate wie den Open-End-Talk Alles gesagt der Zeit, der auch schon live im Hörsaal aufgezeichnet wurde.
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