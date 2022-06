Und auch politisch stehen die Zeichen auf Fortschritt: Seit vier Jahren regiert der Demokrat Bill Clinton im Weißen Haus. In Großbritannien wird Tony Blair zum Premierminister gewählt. Der junge Rechtsanwalt gilt vielen als Hoffnungsträger, ist er doch dabei, die Idee der Sozialdemokratie von stickigem Gewerkschaftsmief und lähmender Sentimentalität zu befreien. „Cool Britannia“ heißt der Slogan der Stunde. Politik meets Pop. In Deutschland schickt sich ein gewisser Gerhard Schröder an, Blairs Stil und Programmatik erfolgreich zu kopieren. Cool Germany statt bleierner Kohljahre. Eine neue Politikergeneration hebt an, unsere Gesellschaften endgültig bunter, flexibler, gerechter und fortschrittlicher zu machen.