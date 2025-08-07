- Wenn die deutsche Schulkantine plötzlich islamisch wird
An einer Schule in Gelsenkirchen wird die traditionelle Currywurst gestrichen. Künftig wird nur noch halal gekocht – eine geradezu zynische Botschaft an die Idee kultureller Integration.
Die Currywurst in ihren vielfältigsten Variationen hat hierzulande Kultstatus. Ob bei der Fußball-WM oder am Würstelstand – ohne Currywurst ging es kaum. Bald könnte man nur noch in Nostalgie darüber sinnieren, wie einem der Speichel im Mund zusammenlief – beim Gedanken an eine mit Curryketchup-Würzsauce garnierte und in kleine Teile geschnittene Wurst mit oder ohne Darm – zumindest, wenn es nach der Vorstellung mancher Schulpädagogen ginge.
Eine Schule in Gelsenkirchen hat nun beschlossen, bis Ende des Jahres die Currywurst aus dem Programm zu streichen – und alle anderen fleischlichen „Sünden“ gleich mit. Ab dem kommenden Schuljahr steht Essen nach islamischer Vorschrift auf dem Speiseplan: Currywurst, Frikadellen oder Kasseler zählen nicht dazu. Stattdessen werden nun täglich „frisch zubereitete, wechselnde Halal-Gerichte angeboten, darunter ein vegetarisches Gericht sowie Optionen von der Nudel- oder Salatbar“, verkündet die Gesamtschule Erle auf ihrer Homepage.
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.