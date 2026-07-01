Quoten-Debatte im Kulturbetrieb - Das Theater ist blind im eigenen Moralkosmos

Moral statt Kunst. Das Berliner Theatertreffen führte eine Quote für Regisseurinnen ein – obwohl 75 Prozent der Inszenierungen bereits von Frauen stammen. Als die neue Jury die Quote abschaffte, protestierte die alte. Ein System, das sich selbst bestätigt und jeden Widerspruch ausgrenzt.