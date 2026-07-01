Theater
Gemälde eines Mannes, der einen Theatervorhang lüftet / picture alliance / dieKLEINERT.de / Ann-Kathrin Bus | Ann-Kathrin Busse

Quoten-Debatte im Kulturbetrieb Das Theater ist blind im eigenen Moralkosmos

Moral statt Kunst. Das Berliner Theatertreffen führte eine Quote für Regisseurinnen ein – obwohl 75 Prozent der Inszenierungen bereits von Frauen stammen. Als die neue Jury die Quote abschaffte, protestierte die alte. Ein System, das sich selbst bestätigt und jeden Widerspruch ausgrenzt.

VON BERND STEGEMANN am 28. Juli 2026 5 min

Bernd Stegemann

Autoreninfo

Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspielkunst (HfS) Ernst Busch. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse“ bei Klett-Cotta (2024) und „In falschen Händen. Wie grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“ bei Westend (2025).

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Theater ist ein Spiegel der Gegenwart. So zumindest wollen Theaterleute es gerne die Welt glauben machen, und in manchen Epochen kam das Theater diesem hochgesteckten Ziel sehr nahe. Die Dramen Shakespeares oder die Tragödien der Antike können bis heute helfen, die ferne Zeit besser zu verstehen. Das Theater der Gegenwart ist dabei, wieder zum Spiegel unserer Zeit zu werden. Dieser Spiegel funktioniert jedoch gänzlich anders als die dramatische Darstellung vergangener Jahrhunderte. Im Theater unserer Zeit findet die Spiegelung der Gegenwart nicht auf der Bühne statt, sondern in der aktivistischen Attitüde der Theatermacher. Wie reflexhaft unfrei dieses Milieu reagiert, zeigte es jüngst, als es gegen eine Entscheidung des Berliner Theatertreffens protestierte.

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Walter Bühler | Di., 28. Juli 2026 - 07:54

Seit Jahrzehnten gibt es deutlich mehr Lehrerinnen als Lehrer in Berlin. Trotzdem gibt es immer noch Frauen- oder Gleichstellungs-Beauftragte.

Warum? Die Frauenbeuftragten sind idR Funktionärinnen der GEW u.ä. Wie die Personalräte wird ihr reales Arbeitspensum in der realen Schule reduziert.

Für das gleiche Gehalt muss eine Beauftragte weniger konkrete Arbeit leisten und so dem (schweren) Schulalltag auf bequeme Weise entkommen.

Da die Gewerkschaften längst auch die Schulverwaltung dominieren und gleichzeitig in den regierungsnahen Parteien vertreten sind, wird dieses Privileg der Gewerkschaftsfunktionärinnen, als "Beuaftragte" aus dem harten Schulalltag flüchten zu können, rigoros verteidigt, auch wenn es natürlich schon längst jeden Sinn verloren hat.

wird feststellen, dass die Regie seit Jahren skurrile Blüten der "Selbstverwirklichung" treibt, und das nicht nur in Bayreuth, sondern in nahezu allen Staatstheatern, z.B. Wiesbaden, das ich aus eigener Erfahrung kenne. Die Regisseurinnen (?) schrecken nicht einmal mehr davor zurück, die Handlung eines Stückes zu verändern, sondern verzerren die Aktionen, wie z.B. den "Freischütz" in Sträflingskleidung und geändertem Schluss. Das entspricht nicht mehr der Intention der Urheber, und schon gar nicht dem Anspruch junger Zuschauer, die m.E. ein Recht darauf haben, ein Stück in der Originalfassung zu erleben.

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