- Das Theater ist blind im eigenen Moralkosmos
Moral statt Kunst. Das Berliner Theatertreffen führte eine Quote für Regisseurinnen ein – obwohl 75 Prozent der Inszenierungen bereits von Frauen stammen. Als die neue Jury die Quote abschaffte, protestierte die alte. Ein System, das sich selbst bestätigt und jeden Widerspruch ausgrenzt.
Theater ist ein Spiegel der Gegenwart. So zumindest wollen Theaterleute es gerne die Welt glauben machen, und in manchen Epochen kam das Theater diesem hochgesteckten Ziel sehr nahe. Die Dramen Shakespeares oder die Tragödien der Antike können bis heute helfen, die ferne Zeit besser zu verstehen. Das Theater der Gegenwart ist dabei, wieder zum Spiegel unserer Zeit zu werden. Dieser Spiegel funktioniert jedoch gänzlich anders als die dramatische Darstellung vergangener Jahrhunderte. Im Theater unserer Zeit findet die Spiegelung der Gegenwart nicht auf der Bühne statt, sondern in der aktivistischen Attitüde der Theatermacher. Wie reflexhaft unfrei dieses Milieu reagiert, zeigte es jüngst, als es gegen eine Entscheidung des Berliner Theatertreffens protestierte.
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