So erreichen Sie Florian Greller:

Florian Greller ist Initiator und Leiter von Just Gay Germany und setzt sich ehrenamtlich für die Belange von schwulen Männern ein. Weiterhin unterstützt er Frauen bei ihrem Kampf für ihre Rechte und setzt sich für die Meinungsfreiheit ein. Florian Greller ist Teil der Gender kritischen Bewegung, veröffentlichte bereits Texte zu diesem Thema und wurde vielfach zitiert. Der Autor ist in Osnabrück ansässig und deutschlandweit aktiv.

Eine wahrlich glorreiche Zukunft steht schwulen Männern in Deutschland angeblich bevor: Diversität, Vielfalt und Toleranz stehen nämlich ganz oben auf der Agenda, und nicht wenige Menschen zeigen fortwährend ihre Solidarität. Sie lassen keine Gelegenheit aus, zu betonen, wie progressiv sie sind. Alle, die nicht mitmachen, werden belehrt, was richtig ist, und ganze gesellschaftliche Bereiche – wie zum Beispiel die Kultur – sind fest in Regenbogenhand.

Es findet schon beinahe ein Wettbewerb der politischen Korrektheit statt. Überall sieht man schöne bunte Flaggen, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk glänzt durch eine omnipräsente Vielfaltsoffensive zur Steigerung der Akzeptanz queerer Lebensweisen. Es scheint ein fortwährendes Fest der Toleranz gefeiert zu werden, und Deutschland erscheint als sicherer Hafen für schwule Männer und andere im Regenbogen.