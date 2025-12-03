- Vom schwulen Außenseiter zur queeren Hegemonie
Die queere Bewegung dominiert heute Diskurs und Symbolik – doch der schwule Mann verliert darin zunehmend an Profil. Wie konnte aus dem schwulen Außenseiter ein konformer Teil einer identitären Zivilreligion werden?
Seit einigen Jahren wird die traditionelle Regenbogenflagge von der sogenannten Progress Pride Flag abgelöst: Mit zusätzlichen weißen, pinken und hellblauen Streifen sollen Transsexuelle gesondert sichtbar gemacht werden; braun steht für die Gruppe der „People of Colour“ und schwarz für die Erinnerung an die seit den Achtzigerjahren rund 44 Millionen AIDS-Toten. Die genaue Bedeutung spielt aber eigentlich so gut wie keine Rolle, weil jedem klar ist, welche Werte die Regenbogenflagge transportieren soll: Toleranz, Inklusion und Respekt für die „queere Community“.
