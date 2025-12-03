CSD Berlin
Besucher des CSD in Berlin / picture alliance / SZ Photo | Robert Kluba

Progress Pride statt Regenbogen Vom schwulen Außenseiter zur queeren Hegemonie

Die queere Bewegung dominiert heute Diskurs und Symbolik – doch der schwule Mann verliert darin zunehmend an Profil. Wie konnte aus dem schwulen Außenseiter ein konformer Teil einer identitären Zivilreligion werden?

VON NICO HOPPE am 4. Dezember 2025 7 min

Nico Hoppe

Nico Hoppe ist freier Autor aus Leipzig und beschäftigt sich in seinen Texten mit aktuellen Kulturphänomenen und Gegenwartskritik. Auf X ist er unter @nihops zu finden.

Seit einigen Jahren wird die traditionelle Regenbogenflagge von der sogenannten Progress Pride Flag abgelöst: Mit zusätzlichen weißen, pinken und hellblauen Streifen sollen Transsexuelle gesondert sichtbar gemacht werden; braun steht für die Gruppe der „People of Colour“ und schwarz für die Erinnerung an die seit den Achtzigerjahren rund 44 Millionen AIDS-Toten. Die genaue Bedeutung spielt aber eigentlich so gut wie keine Rolle, weil jedem klar ist, welche Werte die Regenbogenflagge transportieren soll: Toleranz, Inklusion und Respekt für die „queere Community“. 

