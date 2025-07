Die Regenbogenflagge wurde in den 70er Jahren von dem amerikanischen Künstler und Aktivisten Gilbert Baker entworfen, als eine Art „queere Nationalflagge“ mit sechs Farben, von denen jede eine Bedeutung hat. Pink zum Beispiel steht für Sexualität, Grün für Natur, Gelb für Sonnenlicht und Blau für Harmonie. Klingt das nicht wunderbar? Nach friedlichem Ringelringelreihe in einer Welt, die so schön sein könnte, wenn sie nicht immer wieder auch so hässlich wäre?

Bei uns im Glockenbach-Viertel in München zum Beispiel, als Ausgeh- und Schwulenviertel bekannt, konnte man immer sehr friedlich unterwegs sein, wiederholt begleitet von irgendeiner Regenbogenfahne, die irgendwo hing, und die lange auch auf Frauen eine beruhigende Wirkung hatte. Denn wo schwule Männer in der Mehrzahl sind, verirren sich nur selten heterosexuelle Chauvinisten hin. Und überhaupt ist die gesamtgesellschaftliche Gleichberechtigung homosexueller Menschen ein Anliegen, für das es sich auch als heterosexueller Liberaler zu streiten lohnt. Auch dafür stand der Regenbogen früher einmal, dass jeder nach seiner Fasson selig werden soll.