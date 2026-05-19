Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „ Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace “.

Seit dem Fall Collien Fernandes diskutiert Deutschland über digitale Gewalt. Aber was genau verbirgt sich hinter diesem Phänomen genau? Und warum verarbeiten wir als Menschen die virtuelle Sphäre mittlerweile ähnlich wie die Reale? Im Cicero Podcast Gesellschaft spricht Ralf Hanselle, stellvertretender Chefredakteur von Cicero mit dem Psychiater, Neurowissenschaftler und Bestsellerautor Joachim Bauer. Der hat mit „Menschlichkeit in digitalen Zeiten. Warum wir ohne lebendige Wirklichkeit nicht leben können“ (Heyne Verlag 2026) jüngst ein Buch vorgelegt, in dem er sich intensiv mit den Veränderungen der menschlichen Psyche auseinandersetzt, die durch KI, Social Media und wachsender Digitalkultur entstehen.

Viele der technischen Fortschritte, die die Digitalisierung in den letzten Jahren gebracht hat, werden von Bauer kritisch beäugt. Und wie schon in seinem letzten Buch „Realitätsverlust“ warnt der renommierte Psychiater eindringlich vor einem Rückfall vor die Errungenschaften der Aufklärung. Ist das nur Kulturpessimismus oder Fortschrittsverweigerung? Keineswegs. Sowohl die Argumentationslinien wie auch die Analyse, die Bauer im Buch wie auch im Podcast-Gespräch liefert, sind brillant. Ein nachdenkliches Gespräch über Virtualität, Körperverlust und die Frage, was das Valley fühlen nennt.

Joachim Bauer (li.) und Ralf Hanselle in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 14. April 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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