Man muss lernen, das Undenkbare zu denken. Aber vor allem muss man es in seine Kalkulationen einbeziehen und außerdem so darüber reden, dass andere wissen können, dass man genau das tut. Mit dieser Losung mischte in den 1960er Jahren ein ziemlich eigensinniger Wissenschaftler den Kalten Krieg auf. Sein Name lautete Herman Kahn. Er war Mitarbeiter der „RAND Corporation“, einer führenden Denkfabrik in den Vereinigten Staaten. Gegründet 1946 in Santa Monica an der Pazifikküste, bestand deren Aufgabe darin, die Streitkräfte des Landes in strategischer Hinsicht zu beraten. Und Kahn hatte ein Faible für die Spieltheorie.

Bis dahin galt die Atombombe als „absolute Waffe“. Allein ihre Existenz wurde als Garantie dafür angesehen, dass es nicht zu einem Dritten Weltkrieg kommen würde, ausgelöst durch die Spannungen zwischen den beiden Supermächten, die jederzeit überall auf der Welt eskalieren konnten. Um das zu vermeiden, drohten die Amerikaner den Sowjets, jeden erkennbaren Angriff mit einem nuklearen Erstschlag zu beantworten, und glaubten, damit die Sache im Griff zu haben. Zumindest, bis Kahn die Bühne betrat.