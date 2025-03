Angst gebiert Fehler. Panik gebiert Katastrophen. Kaum einer hat eine derartige Erfahrung und die aus ihr erwachsenen Schuldgefühle in seinen letzten Lebensjahren derart intensiv durchleben müssen wie Albert Einstein. „Ich habe einen schweren Fehler in meinem Leben gemacht“, notierte der amerikanische Chemiker Linus Pauling 1954 in einer Erinnerungsnotiz an sich selbst, nachdem er am 16. November desselben Jahres ein mehrstündiges Gespräch mit Einstein in dessen Wohnung in Princeton hatte. In diesem, so ist der bereits kurz nach dem Gespräch festgehaltenen Notiz zu entnehmen, soll ihm der Entdecker der Relativitätstheorie von einem von ihm mitunterzeichneten Brief an den einstigen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt erzählt haben. Ein Schreiben, in dem Einstein zusammen mit dem Physiker Leó Sizilárd im Jahr 1939 den Bau von Atombomben empfohlen haben soll. Ein schwerer Fehler also, wie er Pauling an diesem Nachmittag gestand. Aber, so Einstein laut Gesprächsnotiz weiter, es habe durchaus eine Rechtfertigung für seine Unterschrift unter die damalige Bomben-Empfehlung gegeben: „die Gefahr, dass die Deutschen welche bauen würden“.

Ob es diese Empfehlung Einsteins an Roosevelt tatsächlich gegeben hat, ist bis heute umstritten. Sicher ist nur, dass der bekennende Pazifist über die möglichen Folgewirkungen seiner eigenen Forschung – nicht zuletzt seine Relativitätstheorie lieferte einen wichtigen Baustein für die spätere Entwicklung der Atombombe – zeitlebens entsetzt gewesen sein soll: „Wenn ich gewusst hätte, dass es den Deutschen nicht gelingen würde, die Atombombe zu konstruieren, hätte ich mich von allem ferngehalten“, so Einstein zwei Jahre nach Kriegsende in einem Interview mit der Zeitschrift Newsweek.