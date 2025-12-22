Illustrationen eines Kopfes der in der Mitte aufklappt und zwei Kabel unten rauskommen.
Zwei Köpfe, zwei Sichtweisen: Ist KI kreativ – oder imitiert sie nur? / Illustration: Karsten Petrat für Cicero

Pro & Contra Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein?

Kann KI kreativ sein – oder simuliert sie nur? Die einen sagen: Kreativität misst sich an Neuheit und Wert, nicht am Bewusstsein. Die anderen halten dagegen: Ohne Geist kein Geistesblitz. Zwischen Maschine und Mensch geht es um nichts Geringeres als die Frage, was Kreativität wirklich ist.

VON CARSTEN KORFMACHER UND FERDINAND KNAUSS am 20. Januar 2026 6 min

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Pro: Natürlich kann KI kreativ sein

Der Mensch ist die Krone der Schöpfung: Durch KI erlebt dieser Glaube selbst bei nichtreligiösen Menschen eine Renaissance.

