- Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein?
Kann KI kreativ sein – oder simuliert sie nur? Die einen sagen: Kreativität misst sich an Neuheit und Wert, nicht am Bewusstsein. Die anderen halten dagegen: Ohne Geist kein Geistesblitz. Zwischen Maschine und Mensch geht es um nichts Geringeres als die Frage, was Kreativität wirklich ist.
Pro: Natürlich kann KI kreativ sein
Der Mensch ist die Krone der Schöpfung: Durch KI erlebt dieser Glaube selbst bei nichtreligiösen Menschen eine Renaissance.
