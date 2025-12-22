Pro & Contra - Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein?

Kann KI kreativ sein – oder simuliert sie nur? Die einen sagen: Kreativität misst sich an Neuheit und Wert, nicht am Bewusstsein. Die anderen halten dagegen: Ohne Geist kein Geistesblitz. Zwischen Maschine und Mensch geht es um nichts Geringeres als die Frage, was Kreativität wirklich ist.