ZDF-Intendant Himmler stärkt Dunja Hayali und Elmar Theveßen im Namen der Pressefreiheit den Rücken gegen Angriffe von außen. Vor dem NRW-Landtag beklagt ein ZDF-Reporter jedoch eine andere Herausforderung: Er sieht die Pressefreiheit von innen gefährdet.

VON BEN KRISCHKE am 26. September 2025 6 min

„Einschüchterung und Drohungen nehmen wir nicht hin. Wir verteidigen die Pressefreiheit und stellen uns klar vor unsere Kolleginnen und Kollegen“, ließ dieser Tage ZDF-Intendant Norbert Himmler wissen. Eine Reaktion auf den Shitstorm, den die ZDF-Journalisten Dunja Hayali und Elmar Theveßen für ihre unsägliche Berichterstattung über den in den Vereinigten Staaten ermordeten konservativen Aktivisten Charlie Kirk erhalten haben. Und zwar völlig zu Recht, wenn Sie mich fragen. Wobei klar sein sollte, dass Hassbotschaften und Gewaltandrohungen gar nicht gehen. 

Zumal die Verantwortlichen dadurch erst die Möglichkeit bekommen, wie beim ZDF auch zu beobachten, von fundierter Kritik abzulenken, indem man gewisse Unflätigkeiten überbetont – und sich selbst als Opfer inszeniert. Und das, obwohl die Betroffenen eben noch Lügen und Verleumdungen über einen ermordeten Familienvater verbreitet und damit, das schrieb ich an anderer Stelle bereits, offenkundig Leichenfledderei betrieben haben. Theoretisch aber gilt: Gut, wenn sich der Chef erstmal hinter die eigenen Mitarbeiter stellt. Versetzen kann man sie ja immer noch. Irgendwohin, wo sie weniger Schaden anrichten. 

Klaus Funke | Fr., 26. September 2025 - 16:32

Alles, was der Kollege Halbach vom ZDF anspricht, sind Zustände wie wir sie erwartet haben und wie sie im DDR-Fernsehen üblich waren. Mich überrascht das nicht im Mindesten. Nein, da bin ich nicht erstaunt und ich wette, dass noch jede Mdenge in derselben Richtung bekannt würde, wenn endelich einmal die Schleusen der Wahrheit im ZDF unf ARD geöffnet würden. Doch der Krug geht solange zu Wasser bis er bricht. Und dieser Bruch ist nicht nur dringend notwendig, nein, er scheint unmittelbar bevorzustehen. Sollte die AfD in Regierungsverantwortung kommen, was ja sogar hier bei CICERO, wie man erfahren konnte, die Chefredaktion äußerst kritisch sieht, dann hat das letzte Stündlein von ZDF und ARD in der jetzigen Form geschlagen. Dann würde eine fatale Fehlentwicklung, die sich wirtschaftlich und in den journalistischen Grundsätzen besonders seit der Regierungszeit von Angela Merkel und den Folgeregierungen zeigt und angehäuft hat, endlich beendet. Ein weltweit einmaliger Missbrauch endete.

Johannes Hoffmann | Fr., 26. September 2025 - 16:53

Wer einen Ermordeten veleumdet und Lügen über ihn verbreite ist ein ehrloser Drecksack und wer das auch noch zu rechtfertigen versucht, hat im Ö.R. nix zu suchen.

Heidemarie Heim | Fr., 26. September 2025 - 16:54

...das ich Mainzelmännchen heiß;)Das klingt ja wie eine Homestory über die possierlichen Zipfel-bemützten Bewohner des Lerchenbergs. Doch auf solche Innenansichten kann der gemeine Zwangsgebührenzahler hinsichtlich darob resultierender Cortisol-Ausschüttungen gerne verzichten;(. Andererseits sollten wir so langsam aber sicher geschnallt haben, wie die mit Politik oder Regierung verflochtenen "Clanartigen" strukturell aufgestellt sind und entsprechend ticken, bzw. welchen Mustern diese immer wieder von Neuem folgen. Und sollte meine Sicht auf die Dinge rechtens sein sollte, kann sich der mutige Journalist Herr Halbach demnächst auf eine Beerdigung erster Klasse, Sorry!, seinen vorzeitigen Renteneintritt freuen. Willkommen im Klub und alles Gute für Sie! MfG

Jürgen Goldack | Fr., 26. September 2025 - 16:57

Nun, so denke ich, es ist egal ob ZDF oder ARD, beide sind zu linken Sprachrohren, zu wie die Mainstreammedien auch zu verlogenen Medienhäusern verkommen obwohl vom Bürger, vom Souverän finanziert. Ihre Aufgabe wäre wahrheitsgetreu und ehrlich zu berichten! Der Bürger erwartet mit Sicherheit nicht, dass sich z. B. bei hanebüchenen Fehlleistungen und sogar Diffamierungen wie im Falle Kirks der personalverantwortliche Intendant vor die doch für alle sicht- und hörbaren Übeltäter stellt. Im Gegenteil, er zerrt die Staatsmedien vor aller Augen/Ohren mit unsagbarer Verve mit in den nicht mehr erträglichen Fehlinformationssumpf und offenbart der deutschen Gesellschaft, wes Geistes Kind der Herr Himmler (mir drängen sich da ziemlich böse Vergleichsmöglichkeiten auf) zu sein scheint. Fakt ist: Solche offensichtlich linksideologisierten Gestalten haben in dem Intendantensessel eines Milliardenunternehmens auf Bürgerkosten nichts zu suchen!

