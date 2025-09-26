- Wenn ein ZDF-Reporter sagt, was beim ZDF wirklich los ist
ZDF-Intendant Himmler stärkt Dunja Hayali und Elmar Theveßen im Namen der Pressefreiheit den Rücken gegen Angriffe von außen. Vor dem NRW-Landtag beklagt ein ZDF-Reporter jedoch eine andere Herausforderung: Er sieht die Pressefreiheit von innen gefährdet.
„Einschüchterung und Drohungen nehmen wir nicht hin. Wir verteidigen die Pressefreiheit und stellen uns klar vor unsere Kolleginnen und Kollegen“, ließ dieser Tage ZDF-Intendant Norbert Himmler wissen. Eine Reaktion auf den Shitstorm, den die ZDF-Journalisten Dunja Hayali und Elmar Theveßen für ihre unsägliche Berichterstattung über den in den Vereinigten Staaten ermordeten konservativen Aktivisten Charlie Kirk erhalten haben. Und zwar völlig zu Recht, wenn Sie mich fragen. Wobei klar sein sollte, dass Hassbotschaften und Gewaltandrohungen gar nicht gehen.
Zumal die Verantwortlichen dadurch erst die Möglichkeit bekommen, wie beim ZDF auch zu beobachten, von fundierter Kritik abzulenken, indem man gewisse Unflätigkeiten überbetont – und sich selbst als Opfer inszeniert. Und das, obwohl die Betroffenen eben noch Lügen und Verleumdungen über einen ermordeten Familienvater verbreitet und damit, das schrieb ich an anderer Stelle bereits, offenkundig Leichenfledderei betrieben haben. Theoretisch aber gilt: Gut, wenn sich der Chef erstmal hinter die eigenen Mitarbeiter stellt. Versetzen kann man sie ja immer noch. Irgendwohin, wo sie weniger Schaden anrichten.
