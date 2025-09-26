Ausschuss für Kultur und Medien - Wenn ein ZDF-Reporter sagt, was beim ZDF wirklich los ist

ZDF-Intendant Himmler stärkt Dunja Hayali und Elmar Theveßen im Namen der Pressefreiheit den Rücken gegen Angriffe von außen. Vor dem NRW-Landtag beklagt ein ZDF-Reporter jedoch eine andere Herausforderung: Er sieht die Pressefreiheit von innen gefährdet.