Gerade hat eine Studie der Otto Brenner Stiftung zur Situation der Presse und zum Presse-Konsum im Osten Deutschlands ergeben, dass große deutsche überregionale Tageszeitungen im Osten kaum gekauft werden. Zudem dominierten westdeutsche Personen und Eigentümerstrukturen in der ostdeutschen Zeitungslandschaft. Auch in der Berichterstattung über die Studie klang es so, als müsse man sich Angesichts dieser Situation über bestimmte ostdeutsche Befindlichkeiten nicht wundern. Wie sieht das einer, der mit seiner Regionalzeitung versucht, in Ostdeutschland qualitativ hochwertigen Journalismus zu machen? Der Chefredakteur des im mecklenburgischen Neubrandenburg erscheinenden Nordkurier, Jürgen Mladek, der sich, im Westen geboren, längst als „ziemlich ostdeutsch“ empfindet, legt hier seine Sicht auf die Studie und die angesprochenen Probleme dar.

Höchst bedenklich, wer da im Osten Deutschlands seit nunmehr Jahrzehnten systematisch marginalisiert wird: Die Süddeutsche Zeitung etwa, die nur 2,5 Prozent ihrer Gesamtauflage in den fünf nicht mehr ganz so neuen Ländern verkauft. Magere 3,4 Prozent sind es bei der FAZ, etwa 4 Prozent beim Spiegel. So wird das nichts mit der Demokratie.

Es gibt ihn eben leider also noch, den Ossi! Einfach nicht in Deutschland angekommen, und das 31 Jahre nach der Einheit. Weite ostelbische Bevölkerungsteile sperren sich durch diesen Leseverzicht beharrlich dagegen, westdeutsche Befindlichkeiten mitzufühlen, westdeutsche Meinungskorridore einzuhalten und, vielleicht noch schlimmer, sie nehmen einfach keine oder maximal höflich-desinteressierte Notiz von Debatten, die maßgebliche westdeutsche Redaktionen für wesentlich halten.

Negative Klischees bis heute

Und das wird man ja wohl noch mal kritisieren dürfen! Denn so wird das eben nichts mit der Demokratie, wenn die Leute sich einfach bei ihrer Regionalzeitung und in der weiten Netzwelt informieren und nicht bei den westdeutschen Leuchttürmen des Journalismus.

So wirkt zumindest die west-mediale Rezeption einer großen Studie der Otto Brenner Stiftung zum Thema „30 Jahre staatliche Einheit – 30 Jahre mediale Spaltung“. Die Studie selbst ist sehr interessant. Sie zeigt unter anderem das systematische Scheitern der genannten Publikationen bei der Berichterstattung über die Themen des Ostens. Sie zeigt, dass bis heute in den Redaktionen in München, Frankfurt und Hamburg negative Klischees über den Osten gepflegt werden und an der Lebenswirklichkeit der Menschen beharrlich vorbeigeschrieben wird. Studienautor Dr. Lutz Mücke beklagt die „belehrende Distanz“, die man immer wieder aus diesen Publikationen herauslesen könne. Die Berichterstattung der überregionalen West-Medien kreise dabei seit der Wende immer um die gleichen Themenkreise: Rechtsradikalismus, Stasi, Doping, DDR-Misswirtschaft, Unrechtsregime.

Misstrauen im Osten

Ausführlich beleuchtet Lutz Mücke den Medien-GAU von Sebnitz im Jahr 2000. Unreflektiert (und unrecherchiert!) wurde damals die ganze Stadt unter den Generalverdacht gestellt, einen Mord an einem kleinen Jungen durch Neonazis vertuscht zu haben. Das Kind, so konnte man es in überregionalen Medien nachlesen, sei am hellichten Tag vor den Augen vieler Badegäste von Rechtsextremisten ertränkt worden. Niemand sei eingeschritten, alle hätten geschwiegen.

Sebnitz, Sachsen, der ganze Osten wurden so stigmatisiert. Im Osten lernten die Menschen daraus, dass man ihnen in den West-Redaktionen wirklich jede nur denkbare Schlechtigkeit zutraut. Kein Wunder, auch das stellt die Studie heraus, dass dort das Misstrauen gegen diese Art von Presse groß ist, dass dort auch „Lügenpresse“-Rufe lauter sind als im Westen.

Deutlich zurückhaltender in der Berichterstattung, auch das hat die Otto Brenner Stiftung herausgearbeitet, waren die Regionalzeitungen im Osten. Dort arbeiteten und arbeiten noch Journalisten, die einen Menschen nicht sofort als potenziell rückständigen, gewaltbereiten Rechtsausleger sehen, nur weil er aus dem Osten kommt.

Erziehungsjournalismus

Die Studie gibt dann noch Handlungsempfehlungen, wie man diesen Zustand verbessern kann. Denn – das kann man herauslesen – es wäre schon wichtig, dass auch im Osten mehr FAZ, Süddeutsche, Spiegel und Co. gelesen würden.

Das sieht die Süddeutsche natürlich auch so. Die macht in ihrer Berichterstattung über die Studie aus den Ostdeutschen dann übrigens gleich pauschal ein Volk von „Nichtlesern“ und ruft nach Veränderung. Denn, und das ist für die Süddeutsche offenbar eine beängstigende Vorstellung: „Mit Blick auf das Wahljahr ist klar, dass der Osten zahlenmäßig zu klein ist, um zu bestimmen, wer Kanzler wird. Aber er ist groß genug, um zu bestimmen, ob ein Kandidat Kanzler wird. Wenn es knapp wird, werden die Minderheiten im Osten den Ausschlag geben. Und das könnte ja für überregionale Tageszeitungen ein Grund sein, sich dem Osten intensiver zuzuwenden als bislang.“

Das schreiben die da einfach so hin. Ossis dürfen ja wählen, fast vergessen! Und nachher wählen die nicht so, wie Süddeutsche und Co. das als gut und richtig fürs Land befunden haben. Da ist er wieder, der Erziehungsjournalismus oder zumindest der Traum davon, und so wird das eben ganz bestimmt nichts mit wachsenden Leserschaften im Osten. Denn darauf haben die Menschen im Osten eben keine Lust.

Meinungsvielfalt

Die taz hat die Studie übrigens auch gelesen – und sieht ebenfalls Handlungsbedarf für die vermeintliche Medien-Diaspora in der früheren DDR. Als Heilmittel wird eine Revitalisierung des Neuen Deutschlands empfohlen. Naja.

Ausgeblendet wird in der ganzen Debatte – und das ist auch wieder so eine typisch westdeutsche Sicht – dass es in Ostdeutschland immer noch genügend Zeitungen mit hohem Anspruch gibt. Die Regionalzeitungen! Oftmals widerborstiger als die selbsterklärten Leitmedien, mit klarem Blick für die Lebenswirklichkeit und die Themen, die den Menschen wirklich am Herzen liegen. Die Sächsische Zeitung zum Beispiel macht in vielen Punkten definitiv keinen schlechteren Job als die Süddeutsche. Wenn es um Meinungsvielfalt geht, liegt sie sogar vorne. Weil die Menschen im Osten durch ihre DDR-Erfahrung eine Allergie gegen fürsorgliche Bevormundung entwickelt haben, haben sie eine freie, breite Diskussion der für sie relevanten Themen von ihren jeweiligen Zeitungen eingefordert und auch bekommen. Die Leserinnen und Leser vor Ort wissen das zu schätzen. Heftige Abwehrreaktionen erfahren wir beim Nordkurier dagegen aus genau den west-medial geprägten Blasen, die die Worte Vielfalt und Diskurs sonst wie eine Monstranz vor sich hertragen. Ein Verstoß gegen die von diesen Akteuren eigenmächtig bestimmten „Gemeinschaftsstandards“ wird schnell einmal hysterisch als haltungslos abgekanzelt.

Das Internet!

Und noch eins fehlt in der Betrachtung: Das Internet. Das mag traurig für die traditionellen Medien und ihr schönes altes Geschäftsmodell sein, aber ein Leben ohne FAZ-Abo ist möglich, ohne dass geistige Verkümmerung droht. Um mich herum sind auch in einer Stadt wie Neubrandenburg viele Menschen, die zum Beispiel regelmäßig den Guardian lesen, bei Cicero vorbeischauen, selbstverständlich auch bei Übermedien, hier ein Klick, dort ein Kurz-Abo, rüber zu Tichy, zurück zur taz.

Man muss sich also keine Sorgen um die von der Süddeutschen ausgemachten „Nichtleser“ machen, nur weil die ohne klassisches Abo der Leitmedien leben. Um die Medien, die sich den gewandelten Ansprüchen nicht stellen, dagegen schon.