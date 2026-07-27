- Die schweigende Mehrheit liest nicht mehr
Durch die sozialen Medien hat sich die kulturelle Infrastruktur der Öffentlichkeit grundlegend verschoben. Gelesen werden nur noch Tweets, Posts und Kommentare. Damit verändert sich auch die Art, wie demokratische Gesellschaften denken und streiten.
Mit Sendungen wie dem „Literarischen Quartett“, in denen Lesen zum Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung gemacht wurde; mit der Frankfurter Buchmesse, dem größten Treffpunkt des internationalen Buchhandels; mit einer Verlagslandschaft, die als Weltmaßstab gilt; und mit einem Feuilleton, das das Nachdenken über Literatur, Philosophie und Gesellschaft im Alltag fördert – erhebt die Bundesrepublik womöglich noch den Anspruch, eine Lesegesellschaft zu sein.
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