Vince Ebert ist Physiker und Kabarettist. Der Text ist ein Abdruck seines neuen Buches „Wot Se Fack, Deutschland? – Warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben“, das am 14. August bei dtv erscheint.

Vor mehr als 300 Jahren waren sich die Protagonisten der Aufklärung wie Francis Bacon, Voltaire oder Immanuel Kant sicher, dass durch Logik und Vernunft Dinge wie Aberglauben, Mythen und Magie schon bald der Vergangenheit angehören würden. Heute lassen sich sinnsuchende Akademiker von Kinesiologen ihre Energieströme ordnen oder informieren sich vor einem Hauskauf beim Feng-Shui-Experten über schädliche Wasseradern.

Es ist absurd. Unzählige Generationen vor uns haben sich abgemüht, um endlich mehr vom Leben abzukriegen als das Allernotwendigste. Doch sobald Wohlstand und Überfluss zur Selbstverständlichkeit werden, sehen viele darin nicht mehr das Glück, das man noch steigern kann, sondern heillose Skepsis vor all dem, das uns diese beneidenswerten Zustände beschert hat. Seit geraumer Zeit wird in der gesamten westlichen Welt der Vernunft getrotzt. Und zwar nicht primär von den ungebildeten Schichten, sondern von einer geisteswissenschaftlich geprägten Akademikerklasse.

2018 veröffentlichte die Washington Post einen Artikel, in dem Aristoteles beschuldigt wurde, er sei der Vater des wissenschaftlichen Rassismus. 2020 übergossen Aktivisten vor der Académie française in Paris eine Statue von Voltaire mit Farbe. Der britische Professor für „Black Studies“ Kehinde Andrews sagte 2021 in einer öffentlichen Debatte wörtlich: „Den Liberalismus zu verteidigen, ist das Schlimmste, was man tun kann. Denn der Liberalismus ist das Problem. Es sind die Werte der Aufklärung, die die rassistischen Vorurteile erst zementieren.“

Der Kerngedanke: Objektive Wahrheit gibt es nicht

Zwar sind es heute mehr denn je die Absolventen der MINT-Studiengänge (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), die die treibende Kraft von modernen Volkswirtschaften bilden. Mit philosophischen Theorien und geschliffener Rhetorik gewinnen Sie vielleicht einen Disput bei Markus Lanz, aber die echten Schlachten, die darüber entscheiden, wo wir technologisch, wirtschaftlich und letztlich auch kulturell in zwanzig oder dreißig Jahren stehen, werden maßgeblich von Menschen entschieden, die programmieren können, die Motoren, Flugzeuge, Energiesysteme oder Medikamente entwickeln oder unser Erbgut entschlüsseln.

Für all die Germanisten, Politologen, Soziologen und neuerdings auch Genderwissenschaftler, die seit Jahren vermehrt in die Universitäten drängen, ist das schwer zu schlucken. Daher ist es kein Zufall, dass sich unter den westlichen, geisteswissenschaftlich geprägten Intellektuellen als Reaktion auf die Dominanz der Naturwissenschaften in den vergangenen Jahrzehnten eine Denkschule verbreitet hat, die man als „Postmodernismus“ bezeichnet.

Deren Kerngedanke lautet, dass es so etwas wie objektive Wahrheit nicht gibt. Begriffe wie „wahr“ oder „falsch“ sind pure Erfindungen. Da jeder Mensch die Welt anders wahrnimmt und diese Wahrnehmung von seiner Individualität geprägt wird, ist nach Auffassung der postmodernen Denker auch alles, was wir angeblich für unumstößlich und wahr halten, lediglich „konstruiert“.

Selbst so etwas wie Rationalität ist nur eine Sichtweise, eine persönliche und damit subjektive Perspektive. Damit stellte der Postmodernismus die gesamte Idee der Aufklärung massiv infrage, die ja gerade auf dem Prinzip von Rationalität basiert. Sogar messbare Evidenzen werden von den Postmodernisten angezweifelt: „Bilde dir bloß nichts auf die Brücke ein, die du da gebaut hast, denn in Wirklichkeit ist sie nur ein soziales Konstrukt …“

Dass kein Mensch versteht, was sie sagen

Dinge skeptisch zu hinterfragen, ist zweifellos eine große Errungenschaft des aufgeklärten Westens. Im Postmodernismus jedoch wird der Bogen überspannt. Denn wenn man buchstäblich alles anzweifelt, weil man davon überzeugt ist, dass es überhaupt keine objektiven Wahrheiten geben kann, löst sich unser gesamtes Wertesystem auf. Wenn es kein objektives Kriterium zwischen „wahr“ und „unwahr“ gibt, kann man auch nicht mehr zwischen „richtig“ und „falsch“ unterscheiden.

Zudem krankt die Theorie des Postmodernismus an ihrer eigenen Widersprüchlichkeit. Wie will man wissen, dass die Theorie, die man formuliert, richtig ist, wenn man gleichzeitig behauptet, dass alles relativ ist und keine Wahrheit und keine objektiv richtige Perspektive existiert? Um dieses fundamentale Dilemma aufzulösen, bedienen sich die Postmodernisten eines genialen Tricks: Sie formulieren so, dass kein Mensch versteht, was sie sagen. Hier ein kleines Beispiel von Judith Butler, einem der Superstars der postmodernen Bewegung:

„Der Übergang von einer strukturalistischen Betrachtungsweise, in der das Kapital soziale Beziehungen auf relativ homologe Weise strukturiert, zu einer Auffassung von Hegemonie, in der Machtbeziehungen der Wiederholung, Konvergenz und Reartikulation unterliegen, brachte die Frage der Zeitlichkeit in das Denken über Struktur ein und markierte einen Wechsel von einer Form der Althusser‘schen Theorie, die strukturelle Totalitäten als theoretische Objekte ansieht, zu einer, in der die Einsichten in die kontingente Möglichkeit von Struktur eine erneuerte Konzeption von Hegemonie einleiten, die mit den kontingenten Orten und Strategien der Reartikulation von Macht verbunden ist.“

Das klingt ein bisschen wie Richard David Precht auf LSD und erinnert an die legendäre „Hurz“-Nummer von Hape Kerkeling. Judith Butler ist aber keine Spaßmacherin, die sich über ein pseudointellektuelles Bildungsbürgertum lustig macht, sondern Philosophin und Professorin für Rhetorik und Komparatistik an der Universität Berkeley und gilt als eine der weltweit einflussreichsten Denkerinnen.

So ist es ihr zum Beispiel zu verdanken, dass sich die westliche Welt heute so obsessiv mit dem Genderthema beschäftigt. Schon vor mehreren Jahrzehnten verfasste sie abstrakte Aufsätze darüber. 1990 erschien ihr erstes Buch „Gender Trouble“, in dem sie behauptet, dass das biologische Geschlecht („Sex”) nur eine kulturelle Norm, ein bloßes Konstrukt sei:

„Doch der ,Leib‘ ist selbst eine Konstruktion – wie die unzähligen ,Leiber‘, die das Feld der geschlechtlich bestimmten Subjekte bilden. Man kann nämlich den Körpern keine Existenz zusprechen, die der Markierung ihres Geschlechts vorherginge.“

Wenn man sich durch ihr grausam kompliziert formuliertes Buch quält, erfährt man, dass ein Mensch nicht deshalb ein biologischer Mann oder eine biologische Frau ist, weil es so etwas wie männliche und weibliche Geschlechtschromosomen gibt, sondern deshalb, weil man von der Gesellschaft als „Mann“ oder als „Frau“ bezeichnet wird. Das anatomische Geschlecht eines Menschen ist laut Butler also etwas, was eigentlich gar nicht existiert, sondern nur durch unsere Sprache erschaffen wird. Das ist so komplett wirr und durchgeknallt, als würde man behaupten, dass Menschen, die keine Worte für Farben haben, in einer schwarz-weißen Welt leben.

Anfällig für kompliziert klingende Erklärungen

Ich schreibe das deswegen so plakativ, weil diese Hypothese tatsächlich die Grundlage der gesamten Genderforschung darstellt. Wenn sich heute irgendwelche TikTok-Influencer als non-binäre, gender-fluide Hogwarts identifizieren – Judith Butler lieferte dafür vor rund drei Jahrzehnten den erkenntnistheoretischen Überbau.

Wie zur Hölle konnte sich die postmoderne Idee in der akademischen Welt durchsetzen? Ein Grund liegt sicher in der verqueren, kryptischen Sprache. Wenn etwas besonders kompliziert klingt, neigen viele Menschen dazu, es für überzeugender zu halten. In der Fachwelt bezeichnet man dieses Phänomen als „Illusion der Erklärungstiefe“. Die Werbung zum Beispiel macht sich das zunutze, indem sie die Wirksamkeit eines Waschmittels durch das darin enthaltene „TAED-System“ erklärt oder irgendein ungesundes Zuckerzeug als „probiotischen Drink mit körperidentischer rechtsdrehender Milchsäure“ verkauft.

1996 machte sich der amerikanische Physiker Alan Sokal einen Spaß und reichte einen Scherzartikel bei Social Text ein, einer renommierten Fachzeitschrift der Sozial- und Kulturwissenschaften. Sein Aufsatz trug den Titel: „Auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantengravitation“ und enthielt eine beeindruckende, aber völlig zusammenhanglose Aneinanderreihung von Buzzwords der postmodernen Theorie. Zu Sokals großer Verwunderung wurde der Artikel tatsächlich publiziert, weil den Gutachtern offenbar nicht auffiel, dass sein Text nicht den geringsten Sinn ergab.

Das ist kein Zufall. Denn interessanterweise sind gerade Intellektuelle besonders anfällig für kompliziert klingende Erklärungen. Sie halten etwas für umso tiefgründiger, je schwerer es zu verstehen ist. Wenn es sich dagegen zu banal anhört, kann es ja wohl nicht stimmen. Oder wie es der postmoderne Philosoph Michel Foucault in einem Interview formulierte: „In meinen Aufsätzen müssen immer 10 Prozent Unverständlichkeit vorhanden sein, sonst halten die Leute einen nicht für einen tiefgründigen Denker.“

Grundlegende Skepsis gegenüber objektivem Wissen

Seit der Antike, seit Platon, Cicero und Seneca, betonen die großen Denker, wie wichtig eine klare Sprache insbesondere bei der Darstellung von komplexen Zusammenhängen ist. Im Postmodernismus scheint es genau umgekehrt zu sein. Dort versucht man, seine Gedanken zu verbergen, indem man einen grässlich komplizierten Sprachstil verwendet. Was zugegebenermaßen auch für einige Gebiete der modernen Physik gilt, wenn man zum Beispiel in der Stringtheorie darlegt, dass die Lichtkegelquantisierung der Nambu-Goto-Wirkung nicht manifest kovariant ist. Oder wussten Sie, dass sich die Gravitation bei geschlossenen Strings automatisch als masselose Spin-2-Anregung ergibt, wodurch die zusätzlichen Dimensionen kompaktifiziert werden? Aber das ist den meisten von Ihnen natürlich vollkommen klar.

Alan Sokal übrigens enthüllte gleich nach der Veröffentlichung seines Artikels den Scherz und sorgte in der akademischen Welt kurze Zeit für eine heftige Diskussion über die wissenschaftliche Seriosität dieses Fachgebiets. Den Siegeszug der Postmodernen allerdings hat diese Debatte nicht aufgehalten. Das liegt vor allem an einem weiteren Kernpunkt der postmodernen Theorie. Ihre Vertreter hegen nicht nur eine grundlegende Skepsis gegenüber objektivem Wissen, sie behaupten darüber hinaus, dass die gesamte westliche Gesellschaft auf fundamentalen Machtstrukturen aufgebaut ist, die alleine entscheiden, was als Wahrheit gilt.

Nach Ansicht der Postmodernisten ist zum Beispiel die Behauptung, es gäbe nur zwei biologische Geschlechter, schon deshalb unrichtig, weil sie von etablierten, weißen Wissenschaftlern, die Macht haben, vertreten wird. Ähnliches gilt für die medizinischen Risiken von Fettleibigkeit. Auch die existieren nicht, sondern sind pure Scheinbehauptungen von machtvollen Institutionen, die darauf zielen, übergewichtige Menschen zu diskriminieren. Auch Rassismus kann nur von Personengruppen mit Macht ausgehen. Folglich gibt es unter Schwarzen auch keinen Rassismus, da die gesamte schwarze Community nach wie vor unter den postkolonialen, weißen Unterdrückungsmechanismen leidet.

Für Foucault, den mit Abstand einflussreichsten Vertreter der Postmoderne, stellte sich nicht die Frage: Wer hat recht? Sondern: Wer hat die Macht? Die Suche nach Wahrheit, Wissen und Erkenntnis tritt also bei ihm völlig in den Hintergrund, weil der gesellschaftspolitische Kampf gegen Hierarchien und Machtmechanismen viel bedeutsamer ist.

Damit wird auch verständlich, wieso das postmoderne Denken so großen Einfluss an vielen Universitäten und Bildungseinrichtungen gewinnen konnte. Es ist keine wissenschaftliche Theorie, sondern eine als Wissenschaft getarnte politische Bewegung.

Für Foucault gibt es eine klare Einteilung von Tätern und Opfern. Wer seiner Auffassung nach in einer machtvollen Position ist, ist automatisch ein Täter. Ausnahmslos und immer. Alle anderen sind für ihn hilflose Opfer in einer ungerechten Welt.

Gewiss hat Foucault darin recht, dass es bei gesellschaftlichen Debatten immer auch um Machtfragen geht. Wer aber für buchstäblich jedes gesellschaftliche Problem die Machtfrage als Erklärung heranzieht, macht es sich zu einfach. Ein solches Weltbild bietet die perfekte Argumentationsgrundlage, um keine persönliche Verantwortung übernehmen zu müssen. Wenn ich nach 32 Semestern systemischer Achtsamkeitstherapie nur einen Aushilfsjob in der Stadtbücherei bekomme, liegt das nicht etwa daran, dass ich in meinem Leben ein paar verdammt bescheuerte Entscheidungen getroffen habe. Nein! Es ist die ungerechte Gesellschaft, die Schuld an meinem miserablen Leben hat. Ich kann nichts dafür!

Akt der geistigen Selbstzerstörung

Postmodernes Denken lehrt, den eigenen Intuitionen mehr zu vertrauen als wissenschaftlichen Tatsachen und Erkenntnissen. Kein Wunder, dass dabei ein gefühliges Weltbild entsteht, in dem die Schuld immer nur bei der Gesellschaft liegt. Besonders erschreckend ist diese Entwicklung an unseren Universitäten und Bildungseinrichtungen. In vielen geisteswissenschaftlichen Fakultäten geht es immer weniger um die Suche nach Wahrheit, sondern um das Infragestellen von objektivem Wissen.

In der Genderforschung werden biologische Tatsachen relativiert, teilweise sogar geleugnet, in den Sozial- und Kulturwissenschaften geht es nicht mehr um eine sachliche und ergebnisoffene Analyse von Phänomenen wie Rassismus, Sexismus oder wirtschaftlichen Ungleichheiten, sondern um pauschale Schuldzuweisungen gepaart mit einem immer stärker um sich greifenden politischen Aktivismus.

Die Dekonstruktion von Fakten ist eine Besessenheit vieler angeblich so progressiver, akademisch gebildeter Menschen. Doch durch diese Dekonstruktion wird nichts erschaffen, sie diskreditiert jene intellektuellen Instrumente, mit denen wir bisher den Fortschritt vorangetrieben haben. Das Ziel dieser Dekonstruktion ist das Dekonstruieren von noch mehr. Der aufgeklärte Westen führt so seit geraumer Zeit einen ideologischen Kampf gegen Rationalität und Objektivität. Es ist ein Kampf gegen sich selbst und ein Akt der geistigen Selbstzerstörung.