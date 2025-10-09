Witwenverbrennung in Indien
War das Verbot der Witwenverbrennung durch die Briten ein kultureller Genozid? (Stich aus dem 19. Jahrhundert) / picture alliance / ullstein bild | Archiv Gerstenberg

Postkolonialismus Völkermord, wohin man blickt

Seit den 90er Jahren wird der Genozid-Vorwurf immer öfter als politische Waffe benutzt und damit trivialisiert – jüngstes Opfer: Israel. Die universitäre Genozidforschung ist dabei kein Wegweiser, sondern Teil des Problems.

VON INGO WAY am 16. Oktober 2025 10 min

Ingo Way

Autoreninfo

Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

So erreichen Sie Ingo Way:

Zur Artikelübersicht

Im November 2023 geschah etwas Bemerkenswertes, das dennoch von der Öffentlichkeit kaum bemerkt wurde. Damals reichten die Regierungen sechs westlicher Staaten – Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, die Niederlande und das Vereinigte Königreich – einen gemeinsamen Antrag beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag ein, in dem sie sich dafür aussprachen, den Begriff „Völkermord“ umfassender und weitreichender auszulegen, als es bis dato juristische Praxis ist.

Das geschah zeitlich nach dem 7. Oktober und nach dem Beginn des Gaza-Krieges, als die ersten Völkermord-Vorwürfe gegen Israel bereits laut geworden waren, weil der jüdische Staat auf das bestialische Massaker der Hamas mit militärischen Mitteln reagiert hatte. Doch hatte der genannte Antrag mit diesem Fall nichts zu tun. Der Anlass war vielmehr die Völkermordklage, die der westafrikanische Staat Gambia im Jahr 2019 im Namen der Organisation für islamische Zusammenarbeit (OIC) gegen Myanmar (Burma) angestrengt hatte.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.