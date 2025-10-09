- Völkermord, wohin man blickt
Seit den 90er Jahren wird der Genozid-Vorwurf immer öfter als politische Waffe benutzt und damit trivialisiert – jüngstes Opfer: Israel. Die universitäre Genozidforschung ist dabei kein Wegweiser, sondern Teil des Problems.
Im November 2023 geschah etwas Bemerkenswertes, das dennoch von der Öffentlichkeit kaum bemerkt wurde. Damals reichten die Regierungen sechs westlicher Staaten – Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, die Niederlande und das Vereinigte Königreich – einen gemeinsamen Antrag beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag ein, in dem sie sich dafür aussprachen, den Begriff „Völkermord“ umfassender und weitreichender auszulegen, als es bis dato juristische Praxis ist.
Das geschah zeitlich nach dem 7. Oktober und nach dem Beginn des Gaza-Krieges, als die ersten Völkermord-Vorwürfe gegen Israel bereits laut geworden waren, weil der jüdische Staat auf das bestialische Massaker der Hamas mit militärischen Mitteln reagiert hatte. Doch hatte der genannte Antrag mit diesem Fall nichts zu tun. Der Anlass war vielmehr die Völkermordklage, die der westafrikanische Staat Gambia im Jahr 2019 im Namen der Organisation für islamische Zusammenarbeit (OIC) gegen Myanmar (Burma) angestrengt hatte.
