Gehört die berühmte Büste der Nofretete Ägypten oder Deutschland? Über diese mehr als hundert Jahre alte Frage wird im Zuge der kürzlichen Eröffnung des Grand Egyptian Museum in Kairo – mal wieder – diskutiert. Dabei gibt es nüchtern betrachtet keine neuen Erkenntnisse. Die Umstände des Fundes und der Teilung im Jahr 1912/13 wurden so minutiös wie möglich rekonstruiert. Mehrfach ist der Versuch unternommen worden, Ludwig Borchardt (1863–1938) und seinem Grabungsteam ein rechtswidriges Verhalten nachzuweisen – bislang ohne Erfolg.

Geschlagen geben sich die Verfechter einer Restitution aber darum nicht. Stattdessen verfolgen sie inzwischen einen anderen Ansatz: Wenn sich Deutschland juristisch nicht zu einer Rückgabe zwingen lässt, soll der moralische Druck so erhöht werden, dass es freiwillig einlenkt. Die unter der britischen De-facto-Herrschaft über Ägypten geltenden Gesetze sind in dieser Lesart Ausdruck eines asynchronen Machtverhältnisses und ausbeuterischen Kolonialismus. Niemand, so die Argumentation, sollte sich heutzutage auf dieses Unrecht berufen dürfen. Getragen wird die Strategie insbesondere von den Scharen postkolonialistisch gestimmter Geisteswissenschaftler im Westen, die in Büchern und Feuilletons die öffentliche Meinung für Nofretetes Rückkehr an den Nil umzustimmen versuchen.

Radbruch: Naturrecht kann positives Recht aushebeln

Die Idee, dass geltendes Recht seine Legitimation und Wirksamkeit verliert, wenn die Diskrepanz zu allgemeingültigen Normen des Naturrechts zu groß ist, geht auf den Rechtswissenschaftler Gustav Radbruch (1878–1949) zurück. Radbruch, der in der Weimarer Republik zweimal kurzzeitig Reichsjustizminister war, schreibt in seiner berühmten Formel, dass das „positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht“ seine Geltung verliere, wenn „der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als ,unrichtiges Recht‘ der Gerechtigkeit zu weichen hat“. Auch wo die Gleichheit aller Menschen in ihrer Würde verleugnet oder missachtet wird, verliere das positive Recht seine Wirkung zugunsten höherer moralischer Werte.

Die Radbruchsche Formel, 1946 erstmals veröffentlicht, war eine Reaktion auf das offenkundige, auch regulatorische Unrecht der NS-Diktatur. Und wohl nicht ganz zufällig gehen manche Restitutionsbefürworter wie der Historiker Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg so weit, den Kunsterwerb im kolonialen Kontext grundsätzlich in eine Reihe mit den Zwangsenteignungen während des Nationalsozialismus zu stellen – ein fragwürdiger Vergleich.

Paradigmenwechsel mit Folgen

In solchen Auslassungen zeigt sich: Es geht um weit mehr als um die Rückgabe eines einzelnen Kunstwerks. Angestrebt wird letztlich ein Paradigmenwechsel, der den Fokus vom konkreten Einzelfall löst und die Restitutionsfrage generalisiert: Wenn die kolonialen Umstände das geltende Recht aushebeln – müssen dann nicht alle unter solchen Bedingungen in die Welt verstreuten Objekte zurückgegeben werden? Zimmerer antwortet in einem Spiegel-Interview ausweichend: „Das ist am Ende eine politische Entscheidung. Aber man sollte zumindest einmal zugeben, dass sie geraubt wurden.“

Dass es sich aber eben nicht um Raub, sondern um einen nach damaligen Regeln legalen Vorgang handelt, macht die Sache ja gerade kompliziert. Es gibt gute Gründe, pauschale Rückgabeforderungen zurückzuweisen. Ob es sich etwa bei der damaligen Fundteilungspraxis in Ägypten um einen unerträglichen Widerspruch zur Gerechtigkeit im Sinne Radbruchs handelt, darf bezweifelt werden.

Archäologen als Ausbeuter? Das greift zu kurz

Die Aufteilung der Funde, wobei für gewöhnlich die bedeutendsten und wertvollsten im Land verblieben, hatte auch einen ganz pragmatischen Hintergrund. Zu jener Zeit gab es unter den Ägyptern noch wenige versierte Archäologen, und es mangelte an den nötigen finanziellen Mitteln. Die Aussicht auf einen Anteil an den gefundenen Schätzen bot daher einen wohlkalkulierten Anreiz für ausländische Forscher, um kostspielige Ausgrabungen durchzuführen. Von denen wiederum profitierte nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die musealen Sammlungen in Kairo und anderen ägyptischen Orten füllten sich.

Häufig wird darauf verwiesen, dass sich die ägyptische Altertumsbehörde bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in französischer Hand befand, weshalb es ein Franzose – Gustave Lefebvre – war, der die Nofretete-Büste den Deutschen zusprach. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass eben jener Antikendienst überhaupt erst von dem Franzosen und Begründer des Ägyptischen Museums in Kairo, Auguste Mariette, 1859 ins Leben gerufen wurde – mit dem Ziel, Ägyptens Altertümer zu erhalten und vor in- wie ausländischen Plünderern zu schützen.

In zahlreichen Fällen haben europäische Pioniere antike Kulturen dem Vergessen entrissen, indem sie ihre Bauwerke freilegten, ihre Sprachen enträtselten, ihre Geschichte und Mythologie rekonstruierten. Manchmal – so etwa in Pergamon – wurden die Zeugnisse dieser Völker auch vor der drohenden materiellen Vernichtung bewahrt. Rechtfertigt das ihre Verschleppung? Nicht unbedingt. Aber es verdeutlicht, dass sich das Wirken europäischer Archäologen jener Zeit mitnichten auf Schlagworte wie „Raub“ oder „Ausbeutung“ reduzieren lässt. Eine solche Verkürzung wird weder der komplexen Geschichte der Archäologie noch den wissenschaftlichen Leistungen ihrer Protagonisten gerecht.

Wem gehört das kulturelle Erbe der Welt?

Der Westen hat seine Begeisterung für die Kulturen des alten Orients zu einer Zeit entdeckt, als in vielen Gegenden des Nahen Ostens ein modernes archäologisches Interesse für die eigene heidnische Vorgeschichte noch kaum entwickelt war. Auch davon künden die Antikensammlungen der Museen in Berlin, Paris, London und New York. Einen Großteil davon zurückzugeben, hieße nicht nur, das Erbe von Europas goldenem Zeitalter der Archäologie zu verschenken. Es würde auch bedeuten, sich dem identitären Wahn zu beugen, dass eine Kultur nur ihren Mitgliedern und deren Nachfahren gehört.

So forderte etwa die ehemalige Berliner Staatssekretärin Saraya Gomis in einem Interview die systematische Restitution von Museumsobjekten und erklärte pauschal: „All die Kulturgüter aus anderen Weltregionen gehören nicht uns, sie sind unrechtmäßig hier.“ In einer Welt, die dieser Sichtweise folgt, würden alle Nationen wie Drachen eifersüchtig auf ihren eigenen Schätzen hocken, wären unsere Museen keine Orte der Begegnung mit dem Fremden, keine Menagerien kultureller Vielfalt mehr. Es wäre eine ärmere Welt.

Wem also gehört Nofretete, wem gehören die Wunderwerke der Vergangenheit? Vielleicht lautet die beste Antwort: uns allen. Die Idee des Unesco-Welterbes entstand aus dem hehren Gedanken, dass großen kulturellen Hinterlassenschaften ein universeller Wert innewohnt, der sie zum Erbe nicht nur eines Volkes, sondern der gesamten Menschheit macht. Denn jede bahnbrechende Leistung, welcher Kultur sie auch entstammt, repräsentiert immer zugleich die menschliche Schaffenskraft an sich. Sie ist eine Ermahnung, wozu der Mensch imstande ist, wenn er seine Fähigkeiten schöpferisch statt zerstörend einsetzt.

Selbstverständlich gebührt den heutigen Ägyptern ein Vorrecht auf die altägyptische Zivilisation, aber sie gehört ihnen eben nicht allein. Das neue Grand Egyptian Museum mit seinen einzigartigen Kostbarkeiten und rund 100.000 Artefakten zeugt nicht von einem Land, das seiner Kultur beraubt wurde. Es ist im Gegenteil Ausdruck einer Kultur, die so reich ist, dass sie ein kleines bisschen von ihrem Reichtum mit der Welt teilen kann.