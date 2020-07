Dabei war die Zeit, in der man die Postadressen seiner Freunde und Nachbarn noch wie aus dem Effeff hersagen konnte, um ihnen mit wenigen Worten von großen Urlaubsabenteuern zu berichten, eigentlich ein rechter Graus. Allein die Anrede war Anstrengung. Während einem die Sonne von Capri allmählich in den Golf von Neapel entglitt, saß man beim fünften Primitivo und rang mit den Grenzen seiner Sprache: Mein Herz, Liebe Eltern, Werter Anhang und Anverwandte. Jedes Wort eine Überwindung; jedes Weißfeld eine unerbittliche Provokation. Wie geht es Dir? Caro Saluti! Was soll man schon schreiben?