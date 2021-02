Das Dilemma des Buches ist eng mit dem Dilemma des Phänomens verbunden und fängt bei dem Begriff der sogenannten „Clankriminalität“ an. Im kürzlich erschienenen Bundeslagebild zur Organisierten Kriminalität 2019 räumt das BKA ein, dass es bisher keine bundeseinheitliche Definition dieses Phänomens gibt. Das führt dazu, dass die Länder unterschiedlichste Daten erheben und Analysen erstellt werden, die nach Nachnamen sortiert Straftaten auflisten. Dadurch landen Ladendiebstahl und internationaler Rauschgifthandel in ein und derselben Statistik. Das wäre in etwa so, als würde man alle Straftaten von Menschen, die Müller heißen, in einer Statistik erfassen.