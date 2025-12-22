Politischer Wunschzettel - Liebes Christkind, wir würden ohne Narrative nicht schlechter leben

Weihnachten lädt dazu ein, über Freiheit und Verantwortung nachzudenken – ohne Pathos, aber mit dem Wunsch, dass Vernunft und guter Wille wieder mehr Gewicht bekommen. Hier kommt der diesjährige politische Wunschzettel von Hugo Müller-Vogg.