- Die lange Agonie des liberalen Denkens
Die Gründe für den Niedergang des politischen Liberalismus liegen in seinem eigenen historischen Versagen. Der gesellschaftliche Rechtsruck des Westens hat tiefere Ursachen als die Konzeptlosigkeit progressiver Positionen.
Der demokratische Liberalismus trat mit dem Versprechen an, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Menschen in Freiheit treffen souveräne Entscheidungen für sich selbst, ihr Land und dessen wirtschaftliche Beziehungen. Freiheit ist der Schlüssel zu einer sicheren und geordneten, wohlhabenden und friedlichen Welt. Davon waren Philosophen wie John Locke und John Stuart Mill, Wirtschaftstheoretiker wie Milton Friedman und neoliberale Politiker wie Ronald Reagan und Bill Clinton felsenfest überzeugt.
Liberale Grundüberzeugungen, vor allem jedoch der Wirtschaftsliberalismus, prägten über viele Jahrzehnte auch das politische Denken und Handeln in Europa. Die mythologische „unsichtbare Hand“ der Märkte (Adam Smith) erwies sich als instrumentell wirkungsvoller als die ehrwürdigen Gerechtigkeitsvorstellungen von John Rawls.
