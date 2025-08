Der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (CDU) hat angeordnet, dass in seiner Behörde künftig keine Gendersprache mit Sonderzeichen mehr verwendet werden soll. In „Briefen, E-Mails und Vermerken“ soll also wieder in ganz normalem Deutsch geschrieben werden – mit der Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“, ohne Sternchen, Binnen-I oder Doppelpunkte. Weimer verweist dabei auf die Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung. Jeder könne sich privat ausdrücken, wie er wolle, so Weimer. Im Kanzleramt gilt ab jetzt: sprachlich korrekt, klar und einheitlich.

Der Kulturstaatsminister weist seine Mitarbeiter also an, orthographisch korrektes Deutsch zu verwenden – was für eine schockierende Meldung. Als Nächstes muss man für die Arbeit sogar wieder eine Hose anziehen und die Adiletten gegen Anzugsschuhe tauschen. Vor Weimer hatte bereits Bundesbildungs- und -frauenministerin Karin Prien (CDU) die gleiche Entscheidung getroffen. In Bayern gilt seit 2024 landesweit sogar ein „Genderverbot“ für alle Behörden.