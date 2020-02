Was selbstgefälligen Beobachtern 1989 als Triumph des liberalen Westens mit seinem vermeintlichen Erfolgsmodell aus universellen Freiheitsrechten, geregelter demokratischer Teilhabe und kapitalistischer Wirtschaftsordnung erschien, das, so die Autoren, führte nur zu einer Scheinblüte. Der Phase der Vermittlung dieser scheinbar alternativlosen Ordnung in den neunziger Jahren zumal in den Gesellschaften Osteuropas folgte ein jähes Erwachen. Wie es Epigonen eben ergeht: Die bloße Kopie, das ewige Mimikry, schläfert ein, fördert die Fantasielosigkeit, schwächt das Selbstbewusstsein.