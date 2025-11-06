Ayse Irem
In woken und migrantisch-aktivistischen Kreisen ist es Mode, Deutschland pauschal als rassistisches Land zu verunglimpfen. Seltsamerweise wird man dafür von der „weißen“ Mehrheitsgesellschaft mit Preisen überhäuft. Jüngstes Beispiel: die Poetry-Slammerin Ayse Irem.

VON GIDEON BÖSS am 9. November 2025 6 min

Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

Es ist ein wenig seltsam mit Deutschland. Einerseits gibt es kein Land auf der Welt, in das seit 2015 mehr Moslems einwanderten als in dieses, und doch ist es angeblich ausgesprochen rassistisch und islamfeindlich. Letztere Position ist in linken und (erstaunlicherweise) aktivistisch-muslimischen Kreisen ausgesprochen beliebt.  

Ein aktuelles Beispiel ist die deutsche Poetry-Slam-Meisterin Ayse Irem. Ihr Beitrag drehte sich darum, dass sie nie „weiß genug“ für dieses Land sei. Eine erstaunliche Sichtweise für jemanden, dessen Kopftuch ein blütenweißes Gesicht einrahmt. Für Irem haben „die Weißen“, zu denen sie sich trotz ihrer hellen Hautfarbe also nicht zählt, in ihrem Leben keine größeren Sorgen, als aus Gründen der Selbstverwirklichung über das Auswandern nachzudenken. 

Stefan | So., 9. November 2025 - 11:49

Zitat:
"Es ist ein wenig seltsam mit Deutschland. Einerseits gibt es kein Land auf der Welt, in das seit 2015 mehr Moslems einwanderten als in dieses und doch ist es angeblich ausgesprochen rassistisch und islamfeindlich."
Da sagte der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck von der SPD einmal:
"Deutschland wird am Hindukusch verteidigt."
Bei den Taliban heißt es deshalb heutzutage:
"Afghanistan wird im Sauerland verteidigt."
Ayse Irem glaubt nun sie sei nicht "weiß genug" für Deutschland.
Das kann ich durchaus bejahen, denn ihre islamische Tracht spricht sich offensichtlich gegen dieses "weiß genug" aus.
Meine Frage nun an sie liebe Foristen:
Ist es eigentlich möglich von einem Birnbaum Äpfel zu ernten???
Seien sie so ehrlich zu sich selbst, wie beim Beantworten der 13 Fragen in der "Zeit",falls sie die gelesen haben,zum Thema wo stehe ich politisch???
Ich persönlich glaube nicht,daß Frau Ihrem jemals ihren Koffer packen wird,denn egal wohin sie gehen würde es wäre schlechter.

Walter Buehler | So., 9. November 2025 - 11:51

Das muss man sich bewusst machen.

Natürlich gibt es Muslime in Deutschland, die sich hier auch wohlfühlen und positiv zur Zukunft des Landes beitragen. Aber es wird immer auch eine große Zahl von Immigranten geben, die überhaupt keine Dankbarkeit kennen.

Für sie spielt es keine Rolle, dass sie auch von Menschen unterstützt wurden und werden, die sie zeitgleich heftig beschimpfen und diffamieren.

Nicht selten sprechen sie ihren Helfern sogar die menschliche Würde ab.

Das gilt aber auch für osteuropäische Immigranten. Es gibt unter ihnen viele, die sich jetzt gerne Geld auszahlen lassen, aber in Zukunft nicht auf Reparationsforderungen verzichten werden.

Aber es gibt eben auch viel zu viele Deutsche, die ihr eigenes Land hassen, obwohl es ihnen ein anstrengungsloses Leben bietet, nicht nur im Umkreis der Universitäten, der Parteien,der NGO's und der Sozialämter.

Die Hand, die füttert, wird in Deutschland von viel zu vielen Menschen allzu oft gebissen.

A. Brand | So., 9. November 2025 - 11:56

mehr lesen! Diese Leute leben im Land der Deutschen, in einem Land geprägt von der christlich-abendländischen Kultur und Religion, ein Land, zu dem der Islam nie gehört hat!

Wenn es ihnen hier nicht paßt, wenn sie meinen, die deutsche Gesellschaft wäre islamfeindlich, rassistisch (was hat Rasse mit Religion zu tun?) oder sonstwie feindlich ihnen gegenüber, dann sollten sie erstens reflektieren, warum das so ist und zweitens, wenn sie der Auffassung sind, es läge nicht an ihnen und ihrem Verhalten, dahin zurück gehen, wo sie herkommen!

Deutschland ist diesen Leuten NICHTS schuldig, umgekehrt aber sollten diese Leute Deutschland dankbar dafür sein, daß sie frei leben können und ihre rückständige und intolerante Religion praktizieren dürfen, ohne daß man sie dafür verfolgt wie die Christen in ihren Herkunftsländern!

Es ist höchste Zeit diesen Menschen mit der selben Intoleranz zu begegnen wie sie sie uns und unserer Religion & Gesellschaft gegenüber zeigen!

Stefan | So., 9. November 2025 - 11:57

Was ist Ihre Meinung zu Steuern und Sozialleistungen? (d. h. wollen Sie mehr von beidem oder weniger von beidem?)
Wohlhabende Bürger sollten mehr Steuern zahlen als jetzt.
Sozialleistungen sollten deutlich gekürzt werden.
Sollte die Einwanderung nach Deutschland eingeschränkt werden?
Einwanderer sollten sich an die deutsche Kultur anpassen müssen.
Staatliche Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergleichheit in der Gesellschaft gehen bereits zu weit.
Geschlechtergerechte Sprache ist eine sinnvolle Maßnahme, um mehr Gleichheit zu gewährleisten.
Zur Bekämpfung des Klimawandels sollten Abgaben auf fossile Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle erhöht werden.
Es sollte ein Tempolimit auf allen Autobahnen geben.
Der Staat sollte Mieten strenger regulieren.
Der Staat sollte sich aus der Wirtschaft heraushalten.
Die Schuldenbremse sollte gelockert werden.
Die europäische Einigung sollte weiter vorangetrieben werden.

Urban Will | So., 9. November 2025 - 12:02

Szene so von außen betrachtet. Aber um Gotteswillen nicht ernst nehmen, das wäre ja Masochismus.
Die merken nicht einmal, dass sie sich selbst verarschen und dass sie die größten Rassisten sind, aber gottseidank auch die dümmsten. Zumindest rufen sie noch nicht direkt zur Gewalt gegen „Weiße“ auf.
Eigentlich sollte ein aufgeklärte Gegenbewegung selbstbewusster Bürger dieses Landes einen Preis für den ausgeprägtesten Selbsthass ausschreiben und regelmäßig an Hanseln dieser linksgrünwoken Hohlblase verteilen.

Oder Frau Irem einfach mal einen längeren Urlaub in Teheran spendieren. Oder gleich Kabul. Dann kann sie die Segnungen der toleranten, weltoffenen islamischen Kultur nochmal auffrischen, denn anscheinend hat sie sie vergessen.
Trotzdem erstaunt es mich auch immer wieder, wie die immer noch auf dieser dämlichen „weißen“ Rassismus-Masche herumreiten.
Kein Spatz auf dem Dach interessiert es mehr, wenn geistig unterbelichtete Gestalten ihn als „rassistisch“ bezeichnen. Es

Bettina Jung | So., 9. November 2025 - 12:24

Würde ein Deutscher einen derartigen Sermon gegen die Islamischen/islamistischen Taten absondern, wobei die Aufzählung der Tatorte abendfüllend wäre, so würde dieser noch während der Vorstellung Besuch vom Staatsanwalt und Polizei wegen Volksverhetzung bekommen.

Christa Wallau | So., 9. November 2025 - 12:31

die dafür die Verantwortung trägt, daß in aller Öffentlichkeit permanent ein Zerrbild von Teilen der deutschen Gesellschaft gezeichnet wird.
Verantwortlich für diesen krankhaften Unsinn sind alle weißen Deutschen (also die aus der hier ansässigen Bevölkerung), welche s e l b s t erst den Boden bereitet haben für eine an Absurdität und Unverschämtheit nicht mehr zu überbietende Gesellschaftskritik.
Mir ist kein Volk auf der Welt bekannt (außer einem Teil der US-Amerikaner), das sich von
Eingewanderten beschimpfen u. verleumden läßt. wie es viele Deutsche - vor allem in den Kreisen der sog."Elite" - aus masochistischem Selbsthaß mit sich machen lassen.

Da sitzt eine eine hier im Land geborene Deutsche mit türkischen Wurzeln als bekennende Muslimin (bis auf's Gesicht verhüllt) wie eine Made im Speck in Deutschland, wo sie
studieren u. preisgekrönt ihrem albernen Hobby nachgehen darf, und beschwert sich allen Ernstes noch über mangelnde Akzeptanz bzw.
Feindseligkeit!
Wahnsinn pur!

Klaus Elbert | So., 9. November 2025 - 13:07

Eigentlich sollte man über solche Figuren, die sich in einer herbeifantasierten Opferrolle suhlen, keine Worte verlieren, reine Energievergeudung. Nur so viel: was sind das für Leute, die solchen Schwachsinn auch noch mit Meisterehren belohnen. Das grünlinke Milieu, zuständig für die Erfindung immer neuer Opferrollen, wäre sicherlich dafür prädestiniert.

Peter William | So., 9. November 2025 - 13:44

so schlecht in einem Land zu leben in dem man mit Kopftuch als Religionssymbol als Frau auf der Bühne seine Gastgeber beleidigen kann und dafür noch mit Preisen geehrt wird ;). Offene Psychiatrie Deutschland.

Jens Böhme | So., 9. November 2025 - 13:53

Die Preisträgerin hat eine gut gemachte, gesellschaftliche Anklage gehalten. So wird dichten und Poesie im freiheitlichen System der Zukunft sein: Propagandaschlachten.

Günter Johannsen | So., 9. November 2025 - 14:02

De Islam gehört nicht zu Deutschland.
Zu Deutschland gehört das Judentum und das Christentum: aus dieser Tradition leben wir ... und das ist nicht verhandelbar!

Thomas Veit | So., 9. November 2025 - 14:04

Lifestyles' - man überhäuft sich selbst mit (Widerstands-?) Preisen in der Abneigung gegen die rassistische Bundesrepublik Deutschland, in welcher man/Frau trotzdem aber 'gut und gerne lebt'... ... (Merkel)

Es ist nichts anderes was Frau Ayse Irem hier plakativ-populistisch präsentierten das Hufeisen-Gegenstück zu Sellners Remigrationsplänen aus seinem Buch 'Remigration: Ein Vorschlag' (ISBN 978-3949859205).

Die beiden Enden 'des Hufeisens' stehen immer dicht beieinander..., aber das möchte der linksgrünwoke Mainstream im ÖRR und im Prenzlauerberg natürlich nicht hören - lieber vergibt man für die eigenen integrationsunwilligen oder gern auch Islalist*innen jeglicher Couleur Preise... 🤔

Mir persönlich steht definitiv Sellner deutlich näher, wenn ich zwischen einem der beiden Enden des Hufeisens wählen sollte...

Und PS: jede(r) wo den deutschen Rassismus nicht mehr ertragen kann empfehle ich ggf. ein anderes weniger rassistisches Land in Europa zum Leben zu wählen, z.B. Polen.

Thomas Veit | So., 9. November 2025 - 14:27

"„die Weißen“ die Täter. Aber es ist natürlich bequemer, ausschließlich diese anzuprangern. Das ist zwar eine etwas bigotte Haltung, ..."

Nur zur Klarstellung: es ist das linksgrünwoke 'aktivistische' Milieu und seine staatlich alimentierten Protagonisten wir z.B. KGE/Die Grünen und die staatlich querfinazierzen NGO's aller Couleur und die in diesem Sinne selbsternannte 'Zivielgesellschaft' von "unsere Demokratie" welche die erwähnte BIGOTTERIE seit Jahrzehnten pflegen und unter der Ampel tatsächlich durch z.B. Frau Baerbock aber auch andere zur STAATSDOKTRIN erhoben haben...! Und seit dem versuchen sie mit allen Mitteln, auch dem Mittel der bewussten Provokation - denn nichts anderes betreibt Frau Ayse Irem hier, ich behaupte bewusst - diese linksgrünwoken Doktrin irgendwie am Leben zu erhalten.

Frau Ayse Irem springt tatsächlich nur auf auf diesen für sie von Anderen*innen vorbetreiteten Zug - in einem Land in dem sie gut und gerne lebt... ... 🤔

Karl-Heinz Weiß | So., 9. November 2025 - 14:29

"Solang du in dir selber nicht zu Hause bist, bist du nirgendwo zu Haus‘ ", sang einst der Liedermacher Peter Horton. Ein Land gibt sich grenzenlos weltoffen und wird für diese Beliebigkeit ebenso grenzenlos verachtet. Und diejenigen, die es am meisten verachten, werden mit Preisen bedacht. Die wirksamsten Disziplinierungsmittel sind die Begriffe "Nazi" und "Rassist". In den USA ist die Gegenbewegung bereits angekommen………….

Brigitte Miller | So., 9. November 2025 - 15:07

"bigotte Haltung" ist nicht nur erlaubt, sondern wird aktiv gefördert von den "Guten".. Ayse Irem ist in den Zug eingestiegen, den die Deutschen selber aufgegleist haben.

Markus Michaelis | So., 9. November 2025 - 15:11

Wenn ich dem Slam dieser Frau zuhöre, habe ich vollen Respekt, dass sie das für sich so sieht, wie sie es sieht - sicher auch mit Millionen anderen zusammen.

Für mich selber denke ich, dass ich das schlimm und ichbezogen finde und dass ich nicht an eine Gesellschaft glaube, in der Menschen so ichbezogen sind - und das selbe natürlich mir vorwerfen. Vollkommen klar.

Ich glaube auch nicht daran, dass Gesellschaft von Natur aus zusammenpassen und nur durch böse Menschen gestört werden. Ich glaube auch nicht, dass Gesellschaften nur aus Individuen bestehen, unter den immer gleichen universellen Regeln. Das ist immer ein komplexes Wechselspiel zwischen Individuen und Gruppen, mit immer neuen Regeln.

Wenn man sich gegenseitig so verachtet, wie diese Frau es ausdrückt, habe ich wenig Neigung aufeinander zuzugehen: warum Menschen zusammenzwingen, die sich so erschüttern?

Pass, Rente, Gesundheit und soziale Netze (die realen) machen Auflösungen von Gesellschaften allerdings schwierig.

Maria Arenz | So., 9. November 2025 - 15:31

Viellicht kommt der empfundene Rassismus ja ganz einfach daher, daß wir uns zuviel Immigration von der falsche Sorte zugemutet haben. "Die Dosis macht das GiIft" gilt vielleicht eben nicht nur für Alkohol, Buttercremetorten und Rumpsteaks sondern auch für Muslime. Weder von den japanischen Communities in Hamburg und Düsseldorf noch von den vielen Zuwanderern aus dem früheren Jugoslawien im Raum Stuttgart oder anderen Südeuropäern anderswo hört man ständig so viele Klagen über Fremdenfeindlichkeit und Rassismus wie von den Zuwanderern aus dem Morgenland. Und da die muslimische Religion nunmal kein biologisch definiertes Kriterium ist, könnte man ja auch mal fragen, ob die Akzeptanz- Probleme, die Muslime in praktisch allen europäischen Ländern haben, die so kühn- oder naiv- waren, mehr als ein paar Studenten, Geschäftsleute und Künstler aus diesem Kulturkreis aufzunehmen, vielleicht doch ein ganz kleines bißchen mit dieser Religion an sich zu tun haben könnten.

Walter Buehler | So., 9. November 2025 - 16:57

... „FREIEN KOLLEKTIV aus Veranstaltenden und Kunstschaffenden“ aus Leipzig und Dresden organisiert worden, die der woken Szene angehören. Motto: „Wir sind super, wir sind awesome, wir sind Chemnitz 2025.“

Angesichts der notorischen Rechtslastigkeit der Gegend wäre ein Sieg ein:er „biodeutsche:n“ Slam-Poet:in unglaubwürdig gewesen.

Schon um ein Zeichen zu setzen, musste ein:e i*Slam-Poet:in gewinnen (https://i-slam.de/).

Es stimmt ja auch: Poetisch-musikalisches Talent oder Kreativität findet man in den einheimischen woken Zirkeln wohl kaum.

Nix für ungut!

Chris Groll | So., 9. November 2025 - 17:09

Es ist diese immer wiederkehrende Opferhaltung der Mohammedaner.
Kenne das von anderen Migranten nicht.
Migranten, die auch für diese Land eine Bereicherung sind.
Daß dieser linke Staat diese ewige Opferrolle unterstützt ist ja schon Usus.

Wie sehr würde ich mir wünschen, diese armen Opfer würden dorthin gehen, wo sie glücklich unter der Scharia leben können. Vor allem diese Frauen sollten dorthin gehen und dann unsere linken Damen und Herren gleich mitnehmen. Die könnten dann dort ihr mohammedanisches Paradies errichten.

