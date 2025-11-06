Poetry-Slammerin Ayse Irem - „Nicht weiß genug“

In woken und migrantisch-aktivistischen Kreisen ist es Mode, Deutschland pauschal als rassistisches Land zu verunglimpfen. Seltsamerweise wird man dafür von der „weißen“ Mehrheitsgesellschaft mit Preisen überhäuft. Jüngstes Beispiel: die Poetry-Slammerin Ayse Irem.