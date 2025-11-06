- „Nicht weiß genug“
In woken und migrantisch-aktivistischen Kreisen ist es Mode, Deutschland pauschal als rassistisches Land zu verunglimpfen. Seltsamerweise wird man dafür von der „weißen“ Mehrheitsgesellschaft mit Preisen überhäuft. Jüngstes Beispiel: die Poetry-Slammerin Ayse Irem.
Es ist ein wenig seltsam mit Deutschland. Einerseits gibt es kein Land auf der Welt, in das seit 2015 mehr Moslems einwanderten als in dieses, und doch ist es angeblich ausgesprochen rassistisch und islamfeindlich. Letztere Position ist in linken und (erstaunlicherweise) aktivistisch-muslimischen Kreisen ausgesprochen beliebt.
Ein aktuelles Beispiel ist die deutsche Poetry-Slam-Meisterin Ayse Irem. Ihr Beitrag drehte sich darum, dass sie nie „weiß genug“ für dieses Land sei. Eine erstaunliche Sichtweise für jemanden, dessen Kopftuch ein blütenweißes Gesicht einrahmt. Für Irem haben „die Weißen“, zu denen sie sich trotz ihrer hellen Hautfarbe also nicht zählt, in ihrem Leben keine größeren Sorgen, als aus Gründen der Selbstverwirklichung über das Auswandern nachzudenken.
