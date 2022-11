Spätestens seit der „Club of Rome“ 1972 seinen alarmierenden Bericht über die Grenzen des Wachstums und die Lage der Menschheit vorgelegt hat, wird nichts so vehement diskutiert wie der menschengemachte Klimawandel. Was damals in weiten Teilen noch Theorie und Zukunftsmusik war, wird im 21. Jahrhundert mehr und mehr Gewissheit: Die Meeresspiegel steigen, und auf der Erde wird es spürbar wärmer.

Im Cicero Podcast Gesellschaft berichtet der deutsche Klimawissenschaftler Hans von Storch aus Anlass des UN-Klimagipfels im ägyptischen Scharm el-Scheich über die vielschichtigen Debatten innerhalb der Klimawissenschaft selbst und verortet das Forschungsfeld im Spannungsbereich von Politik, Aktivismus und Empirie: „Das, was in den Medien vorkommt, ist nicht unbedingt das, was tatsächlich in den wissenschaftlichen Einrichtungen diskutiert wird“, so von Storch im Gespräch mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero. „Es ist nicht so, dass die Klimaforschung vollständig zum Aktivismus übergelaufen ist und vergessen hat, was eigentlich Wissenschaft ist.“

Hans von Storch muss es wissen. Er lehrte am Institut für Meteorologie an der Universität Hamburg und war Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholz-Zentrum Geesthacht. 2013 veröffentlichte er das Buch „Die Klimafalle: Die gefährliche Nähe von Politik und Klimaforschung“, mit dem Hans von Storch den Alarmismus zahlreicher Kollegen brandmarkte. Der heutige Podcast-Gast war also nie jemand, der Rücksichten genommen hätte – egal in welche Richtung.

Das Gespräch wurde am 11. November 2022 aufgezeichnet.

Das Gespräch wurde am 11. November 2022 aufgezeichnet.

