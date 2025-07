Vor wenigen Jahren galt „Diversity“ noch als Schlagwort unserer Zeit. Der Hype ist vorbei. Wie üblich vollziehen sich politische Trends zuerst in den USA, bevor sie nach Europa schwappen: Am Tag seiner Amtseinführung beendete Donald Trump per Dekret sämtliche Diversitäts- und Gleichstellungsprogramme in Bundesbehörden – viele große Konzerne zogen seitdem nach.

Bereits 2023 hatte der Supreme Court „affirmative action“, also die Bevorzugung unterrepräsentierter Gruppen bei der Zulassung zu amerikanischen Hochschulen, für illegal erklärt. Und vor wenigen Wochen berichtete die FAZ von einer Reihe wissenschaftlicher Studien, die zeigen, dass die Diversity- und Antirassismustrainings, zu denen viele Unternehmen ihre Belegschaft verpflichten, einem harmonischen Betriebsklima eher ab- als zuträglich sind.

Stichwort: „Check your privilege“

Letzteres kann niemanden verwundern, der sich ein wenig mit den Inhalten solcher Workshops und den oftmals dahinterstehenden Ideologien befasst hat. In Milieus, in denen Theorien wie Critical Whiteness oder Postkolonialismus auf fruchtbaren Boden fallen, befördern sie ein manisches Klima des Misstrauens und der Feindseligkeit: Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, hinter jedem Verhalten Diskriminierung gewittert. Ein unbefangenes Miteinander wird so unmöglich. Bei allen anderen wecken die Programme schlicht Reaktanz: Auch Wohlmeinende gehen in innere Abwehrhaltung, wenn man versucht, sie zu erziehen oder ihnen gar ein schlechtes Gewissen einzureden (Stichwort: „Check your privilege“). Hier bewirken die Trainings schlicht das Gegenteil dessen, was sie beabsichtigen.

Besonders wirkmächtig war das DEI-Dogma („diversity, equity, and inclusion“) an amerikanischen Hochschulen. Hier schienen Hautfarbe, Geschlecht und ideologische Bekenntnisse für Professorenkarrieren zuletzt wichtiger zu sein als fachliche Exzellenz (das dürftige akademische Werk der 2024 zurückgetretenen Harvard-Präsidentin Claudine Gay ist ein Paradebeispiel).

Das historische Gerichtsurteil zum Verbot von „affirmative action“ ist auch deshalb bemerkenswert, weil es von einer ethnischen Minderheit erstritten wurde: Asiatischstämmige Studenten hatten dagegen geklagt, dass sie beim Auswahlprozess trotz besserer Leistungen gegenüber Afroamerikanern und Latinos benachteiligt wurden. „Der Student muss auf der Basis seiner oder ihrer Erfahrungen als Individuum behandelt werden“, so die wegweisende Urteilsbegründung, „und nicht auf der Basis seiner Rasse.“ Viel zu lange hätten Universitäten das genaue Gegenteil gemacht.

Wider die zentralistische Gleichmacherei

Der Wind hat sich seitdem nicht nur in den USA gedreht. Diversity als woke Modeerscheinung ist out – und außer denen, die daraus ein lukratives Geschäftsmodell gemacht haben, wird sie niemand vermissen. Die gute alte Vielfalt hingegen ist es wert, verteidigt zu werden. Sie ist und bleibt, richtig verstanden, ein elementarer Pfeiler unserer politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung.

In der Politik bedeutet Vielfalt Pluralismus: Die Demokratie manifestiert sich nicht in einem einheitlichen Volkswillen, sondern im Meinungswettstreit und dem Abwägen unterschiedlicher, teils widerstrebender Interessen. Deshalb kennen freiheitliche Staaten im Gegensatz zu autoritären Systemen keine Einheitsparteien (ohnehin ein semantischer Widerspruch, leitet sich „Partei“ doch vom lateinischen pars ab – sie repräsentiert einen Teil, nicht die Gesamtheit). Im Staatsaufbau trägt der Föderalismus der Vielfalt in unserem Land Rechnung, anstatt sie durch zentralistische Gleichmacherei einzuebnen.

In der Wirtschaft sorgt Vielfalt für Wettbewerb. Sie bringt Wahlmöglichkeit für die Verbraucher, ist Triebfeder für Qualität und Innovation. Konkurrenz belebt das Geschäft. Deshalb ist die Marktwirtschaft allen anderen Wirtschaftsordnungen überlegen. In der deutschen Ausprägung, der nach den Ideen des Ordoliberalismus konzipierten Sozialen Marktwirtschaft, lässt der Staat den Wettbewerb nicht nur zu, sondern schützt ihn durch das Kartellrecht auch vor Monopolen und Machtkonzentration.

Gesellschaftliche Vielfalt gelingt dort, wo sich Menschen ungeachtet ihrer Unterschiede als gleichwertig und gleichberechtigt anerkennen. Der freiheitliche Rechtsstaat ermöglicht seinen Bürgern ein angstfreies Anders-Sein und lässt jeden nach seiner Fasson selig werden. Er respektiert die Vielfalt, die er vorfindet – will sie aber nicht dekretieren oder gestalten, wie es die FDP-Politikerin Linda Teuteberg treffend formuliert. Während Diversity kollektive Gruppen in den Mittelpunkt rückt, nimmt liberale Vielfalt ihren Ausgang beim Individuum: Dieses sei „die kleinste Minderheit auf der Erde“, schrieb die Schriftstellerin Ayn Rand. Diejenigen, die individuelle Rechte leugnen, könnten deshalb nicht behaupten, Verteidiger von Minderheiten zu sein.

Der Korridor des Sagbaren

Ethnische, kulturelle, religiöse und sexuelle Vielfalt ist Rechtsextremen ein Dorn im Auge – sie träumen von der homogenen Volksgemeinschaft. Die Meinungsvielfalt indes steht aktuell vor allem von links unter Druck: Auf dieser Seite des politischen Spektrums ist man zwar tolerant gegenüber Menschen, die anders aussehen, oft aber nicht so sehr gegenüber jenen, die anders denken. Die Versuche, den Korridor des Sagbaren zu verengen, Konformitätsdruck zu erzeugen und kontroverse Positionen aus dem öffentlichen Diskurs auszuschließen, waren in den vergangenen Jahren insbesondere bei den Debatten über Migration, Klima und Corona spürbar. Dabei wusste schon der liberale Philosoph Karl Popper: „Der Wert eines Dialogs hängt vor allem von der Vielfalt der konkurrierenden Meinungen ab.“

Anders als Diversity im Sinne einer ideologisch aufgeladenen und von oben verordneten Agenda ist die Vielfalt ein wesentliches Merkmal der offenen Gesellschaft. Bürgerliche Politik erkennt an, dass Menschen unterschiedlich sind. Sie setzt auf das Leistungsprinzip und bemüht sich um Chancengleichheit am Start, nicht jedoch um Ergebnisgleichheit am Ziel. Sie begreift Meinungspluralismus als Wesenskern und nicht als Bedrohung der Demokratie. Ihr Ideal ist ein friedliches, tolerantes und gleichberechtigtes Zusammenleben freier Bürger – keine quotierte Gesellschaft, die Stammesdenken fördert und den Einzelnen auf seine Zugehörigkeit zu einer demografischen Gruppe reduziert. Diversity ist tot – es lebe die Vielfalt!