- Identitätspolitik ersetzt Wissenschaft
Der Cambridge-Professor Jason Arday steht wegen Plagiatsvorwürfen unter Druck. Doch der Fall ist mehr als eine rein akademische Affäre. Er wirft die Frage auf, ob westliche Universitäten wissenschaftliche Maßstäbe überhaupt noch unabhängig von identitätspolitischen Debatten anwenden.
Lange Zeit galt der britische Soziologe Jason Arday als akademischer Star der internationalen Anti-Rassismus-Forschung. Seine Lebensgeschichte – vom autistischen Sohn ghanaischer Einwanderer aus dem armen Südlondon, der nach eigenen Angaben erst mit 18 Jahren lesen und schreiben lernte, hin zum jüngsten schwarzen Professor der Universität Cambridge – fand weltweit Beachtung und machte ihn zu einer Symbolfigur sozialen Aufstiegs sowie des Kampfes gegen Rassismus und soziale Ungleichheit.
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