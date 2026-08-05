Plagiatsvorwurf gegen Rassismusforscher Jason Arday - Identitätspolitik ersetzt Wissenschaft

Der Cambridge-Professor Jason Arday steht wegen Plagiatsvorwürfen unter Druck. Doch der Fall ist mehr als eine rein akademische Affäre. Er wirft die Frage auf, ob westliche Universitäten wissenschaftliche Maßstäbe überhaupt noch unabhängig von identitätspolitischen Debatten anwenden.