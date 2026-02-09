PISA-Schock, Gleichheitsideologie, Hochbegabung - Für eine Entfesselung des Leistungsprinzips

Das Paradigma der Egalität prägt seit Jahrzehnten unser Schulsystem. Die letzte PISA-Studie zeigt, dass es den gesellschaftlichen Herausforderungen nicht gewachsen ist. Unsere Schulen brauchen eine Wende, die das Leistungsprinzip wieder ins Zentrum rückt.