- Für eine Entfesselung des Leistungsprinzips
Das Paradigma der Egalität prägt seit Jahrzehnten unser Schulsystem. Die letzte PISA-Studie zeigt, dass es den gesellschaftlichen Herausforderungen nicht gewachsen ist. Unsere Schulen brauchen eine Wende, die das Leistungsprinzip wieder ins Zentrum rückt.
1992 veröffentlichte der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama das Buch „The End of History and the Last Man“. Darin sprach er vom „Ende der Geschichte“, das bevorstehe, weil nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Imperiums Demokratie, Menschenrechte und Marktwirtschaft ihren Siegeszug um den Globus ungehindert antreten würden. 30 Jahre später hat sich diese Prophezeiung als Illusion erwiesen. Die Geschichte ist mit Macht zurückgekehrt. Die regelbasierte Weltordnung ist durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, das imperialistische Gebaren Chinas im asiatischen Raum und nicht zuletzt durch die unverhohlen imperiale Politik des US-Präsidenten Donald Trump bedrohter denn je.
