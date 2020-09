Jetzt sieht man sie wieder in den Waldgebieten – Menschen, die mit ersichtlichem Stolz ihre mit köstlich aussehenden Pilzen reich gefüllten Körbe zu Parkplätzen, Haltestellen und Bahnhöfen tragen, voller Vorfreude auf ein gelungenes häusliches Mittag- oder Abendessen. Die Regenfälle in der ersten Septemberwoche haben die Pilzsaison 2020 in vielen Regionen so richtig in Schwung gebracht.

Pilze sammeln: Nicht jedermanns Sache

Ich kann das nur neidvoll beobachten, denn als Pilzsammler bin ich ein ziemlicher Ausfall. Wo andere unentwegt ihr Messer zücken und ein Prachtexemplar nach dem anderen dem Waldboden entreißen, entdecke ich in der Regel nur kümmerliche oder angefressene Exemplare. Abgesehen von wenigen, sehr bekannten Standardsorten wie Marone, Parasol und Steinpilz sehe ich mich trotz Lektüre diverser Pilzführer auch außerstande, mit ausreichender Sicherheit essbare von ungenießbaren Pilzen zu unterscheiden.

Vor einigen Jahren hatte ich ein niederschmetterndes Erlebnis. Nach einer kleinen Sammeltour suchte ich eine Pilzberatungsstelle auf. Der Experte betrachtete meinen Fund mit einer Mischung aus Mitleid und Belustigung. Nein, sterben würde ich nicht, wenn ich daraus eine Pilzpfanne zubereite. Aber mit heftigen Magen-Darm-Verstimmungen müsse ich schon rechnen, so seine Expertise.

Pilzsammler sind Egoisten

Dazu kommt, dass auch äußerst freundliche und hilfsbereite Zeitgenossen in der Regel nicht bereit sind, ihr Wissen über besonders ergiebige Pilz-Refugien zu teilen. Kleiner Trost sind die Birkenpilze, die manchmal auf und vor meinem Wochenendgrundstück in Brandenburg sprießen. Frustrierend dagegen die strahlend weißen, unglaublich lecker aussehenden „Wiesenchampignons“ am Acker nebenan, bei denen es sich in der Regel um giftige Karbol-Champignons handelt, was man glücklicherweise leicht am Geruch erkennen kann.

Pilz-Versager wie ich sind also darauf angewiesen, frische Waldpilze käuflich zu erwerben oder auf mildtätige Gaben erfolgreicher Sammler zu hoffen. Abgesehen von meistens aus Ostereuropa importierten Pfifferlingen, sind saisonale Waldpilze vergleichsweise selten im Angebot, in gehobenen Gemüseabteilungen, auf einigen Wochenmärkten und an Straßenständen wird man mitunter fündig. Doch wer das Genusserlebnis einer guten Pilzpfanne kennt, wird sich kaum noch mit der gängigen, geschmacksarmen Zuchtware zufrieden geben. Dabei handelt sich meistens um Champignons, Kräuterseitlinge und Shiitake-Pilze.

Dem Sammel-Versager hilft also nur noch ein mitteltiefer Griff in die Geldbörse, um beispielsweise frische Steinpilze zu erwerben, die zweifellos zur Champions League der Speisepilze gehören. Auch Maronen werden von vielen Pilzfreunden geschätzt, doch ich kann ihnen aufgrund der stets leicht schleimigen Konsistenz wenig abgewinnen.

Einfach braten, kein Schnickschnack

Also gebratene Steinpilze. Bitte bei der Vorbereitung niemals mit Wasser abspülen, sondern trocken putzen, am besten mit einem Pinsel. Die Stiele etwas schälen und das untere Ende abschneiden. Durch den Pilzkörper längs in feine Scheiben schneiden, längere Stielenden gegebenenfalls separat.

In einer Pfanne eine fein gewürfelte Schalotte oder eine in Ringe geschnittene Frühlingszwiebel mit Öl glasig dünsten und beiseite stellen. In einer zweiten Pfanne die Pilzscheiben mit wenig Öl kräftig anbraten, ein wenig Butter dazugeben, bei mittlerer Hitze fertig braten (bis kaum noch Flüssigkeit in der Pfanne ist). Kurz vor Schluss die glasigen Schalottenwürfel oder Zwiebelringe dazugeben.

Als Beilage Weißbrot oder Kartoffelpüree

Gewürzt wird ausschließlich mit Salz und Pfeffer und kurz vor dem Servieren rührt man noch fein gehackte Petersilie in die Pilze. Vermeintliche „Verfeinerungen“, wie etwa das Einrühren von saurer Sahne oder Schmand sind geschmackspolizeilich streng VERBOTEN! Als Beilage entweder knuspriges Weißbrot oder Kartoffelpüree, vorzugsweise so zubereitet, wie von mir an dieser Stelle vor zwei Wochen beschrieben.

In zwei Wochen werde ich übrigens an einer Pilzwanderung eines Naturschutzverbandes teilnehmen. Vielleicht nutzt es ja was. Wenn nicht, ist es auch egal. Denn Hauptsache ist, dass man köstliche Steinpilze auf dem Teller hat.

Gebratene Steinpilze

Zutaten für vier Personen

800 gr Steinpilze

1 große Schalotte oder 1 Frühlingszwiebel (mit Grün)

1 kleiner Bund glatte Petersilie

Öl und Butter zum Braten, Salz, Pfeffer